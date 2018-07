Samozadowolenie idzie w górę

Polacy coraz bardziej wierzą w swoje umiejętności zawodowe. Jednak mimo wzrostu samooceny jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie.

W obliczu innowacyjnych technologii pracownicy stale muszą rozwijać swoje umiejętności. Mimo to aż 83 proc. europejskich zatrudnionych deklaruje pewność, że ma wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu na swoim stanowisku — wynika z badania „Okiem europejskich pracowników 2018”, zrealizowanego przez ADP. Ale w porównaniu z 2016 r. wskaźnik ten spadł o 6 proc. Co ciekawe, jedynie wśród polskich pracowników odnotowano pod tym względem wzrost w ciągu 12 miesięcy — z 75 proc. w 2017 r. do 79 proc. w 2018...

