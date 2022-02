Saudyjski fundusz miał 56 mld USD w amerykańskich akcjach

Na koniec 2021 r. posiadane przez PIF akcje amerykańskich firm miały wartość prawie 56 mld USD. W porównaniu do końca września oznaczało to wzrost o 22,6 mld USD. Największy impuls był efektem podrożenia papierów koncernu Lucid, producenta samochodów elektrycznych, którego pakiet udziałów posiadanych przez PIF (blisko 62 proc.) zwiększył swoją wartość do 28,6 mld USD z 25,8 mld na koniec września.

PIF zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 480 mld USD i jest centralnym punktem strategii Vision 2030 realizowanej przez saudyjski rząd, która ma na celu zdywersyfikować gospodarkę i zmniejszyć uzależnienie królestwa znad Zatoki Perskiej od paliw kopalnych.

W miniony weekend do funduszu trafiło 4 proc. udziałów koncernu Saudi Aramco o wartości 80 mld USD.