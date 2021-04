SEC skutecznie schłodził rynek „spółek w ciemno”

Sugerowana zmiana zasad księgowania ogłoszona przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) skutecznie wyhamowała rynek „spółek w ciemno”, nazywanych także SPAC.

W pierwszym kwartale tego roku wartość emisji związanych z wchodzeniem na giełdę „spółek w ciemno” była taka, jak w całym 2020 roku. W marcu ogłoszono ponad 100 takich ofert. W kwietniu jest ich już tylko 10. Spowodował to SEC, publikując interpretację, według której warranty emitowane przy okazji pierwotnych ofert publicznych „spółek w ciemno” powinny być księgowane jako zobowiązania, a nie instrumenty kapitałowe. Przyjęcie takiego prawa wymusiłoby przeprowadzenie zmian w zapisach księgowych zarówno istniejących, jak i szykowanych „spółek w ciemno”. Do tego co kwartał musiałyby one wyliczać wartość warrantów.