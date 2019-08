Senat: nowela ustawy o UOKiK do prezydenta

Skuteczniejsza walka z tzw. blokowaniem geograficznym w UE, czy umożliwienie prezesowi UOKiK dostępu do tajemnicy skarbowej - przewiduje nowela ustawy o UOKiK, do której w piątek Senat nie zaproponował poprawek.

Uchwałę w tej sprawie poparło 85 senatorów, nikt nie był przeciw, żaden z senatorów nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.



Nowela przede wszystkim wdraża unijne przepisy, które mają pomóc w zapobieganiu dyskryminacji konsumentów pragnących kupić produkty lub usługi w innym kraju Unii Europejskiej – osobiście lub przez internet, czyli z blokowaniem geograficznym. Nowe przepisy mają zapewnić konsumentom lepszy dostęp do towarów i usług na jednolitym rynku przez zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów online), jak również podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług. Polska jest już spóźniona we wdrażaniu tych przepisów.



Nowela ma umożliwić też prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK - szczególnie w odniesieniu do delegatur UOKiK. Założono w niej uregulowanie zadań delegatur UOKiK – będą one wskazane w statucie urzędu, wydawanym w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, a nie jak dotąd - w ustawie.



Zastrzeżenia do tej propozycji zgłaszali podczas prac w Senacie senatorowie PO-KO. Oceniali oni, że zmiany organizacyjne mogą prowadzić do zwalniania pracowników Delegatur. Przedstawiciel UOKiK zaprzeczał, że taki jest cel zmian w ustawie. Wyjaśniali, że Delegatury wykonują te same zadania, co departamenty merytoryczne Urzędu, nie ma więc powodu, by miały "mocniejsze umocowanie". Urząd zapewnił, że żadnych redukcji personelu związanych ze zmianami organizacyjnymi nie będzie.



Nowe przepisy zapewniają także prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a także do tajemnicy bankowej w przypadku drugiej z wymienionych ustaw. Prezes UOKiK będzie mógł też przekazywać przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego informacje o prowadzonych postępowaniach. Umożliwi to wykorzystanie przez KNF informacji zebranych w postępowaniach prowadzonych przez prezesa UOKiK, na potrzeby prowadzonych postępowań.