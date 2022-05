Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W I kwartale 2022 r. przychody Shopera wzrosły o 67 proc. do 26,3 mln zł, skorygowana EBITDA o 14 proc. do 8,1 mln zł, a EBOTDA o 20 proc. do 7,7 mln zł.

Korekta wyniku EBITDA wiąże się z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz wyceny programów motywacyjnych.