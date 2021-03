Singapur: „niklowa” piramida wartości 750 mln USD

33-letni biznesmen został oskarżony w Singapurze o naciągnięcie klientów na kwotę co najmniej 1 mld SGD (750 mln USD). Kusił ich intratnymi inwestycjami w nikiel, których nie zrealizował.

Ng Yu Zhi usłyszał cztery zarzuty miesiąc po tym jak policja ujawniła, że prowadzi śledztwo w sprawie firm Envy Asset Management Pte oraz Envy Global Trading Pte., w których był dyrektorem. Klienci tych firm słyszeli obietnicę ponadprzeciętnych zwrotów, średnio 15 proc., w okresie trzech miesięcy. Wielu decydowało się na kontynuowanie „inwestycji” po tym okresie przeznaczając na nią także uzyskany zysk z poprzedniej.

fot. Bloomberg

Dochodzenie wykazało, że z łącznej kwoty ponad 1 mld SGD przekazanej przez inwestorów, ok. 700 mln SGD do nich wróciło, a 300 mln SGD trafiło na osobisty rachunek Ng Yu Zhi. Nadal nie wiadomo co stało się z kwotą ok. 200 mln SGD. Singapurska policja zajęła ok. 100 mln SGD w aktywach należących do Ng, który wyszedł z aresztu za kaucją wysokości 1,5 mln SGD.