Śląskie: Pierwsze czeki na rządowe wsparcie inwestycji drogowych samorządów

Blisko 30 pierwszych w woj. śląskim czeków na wsparcie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych przekazali w poniedziałek samorządowcom wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz.

Fundusze trafią m.in. na budowę nowego ronda w Zabrzu czy modernizację sześciu ulic w Bytomiu. Cała tegoroczna pula Funduszu Dróg Samorządowych w woj. śląskim to 292,1 mln zł. Na liście podstawowej do dofinansowania znajduje się 46 inwestycji powiatowych i 98 gminnych.



Jak podał w poniedziałkowej informacji Śląski Urząd Wojewódzki, tego dnia czeki na rządowe dofinansowanie odebrali z rąk wojewodów przedstawiciele: powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, gliwickiego, a także miast: Zabrze, Gliwice i Bytom oraz gmin z powiatu gliwickiego: Pilchowice, Wielowieś, Gierałtowice i Pyskowice.



Promesy wręczone też reprezentantom gmin powiatu bielskiego – tam ze wsparcia skorzystają: Kozy, Buczkowice, Porąbka, Wilkowice, Szczyrk, powiat bielski oraz miasto Bielsko-Biała. Kolejne czeki otrzymali też przedstawiciele miasta Lubliniec, powiatu lublinieckiego oraz gmin z tego powiatu: Kochanowice, Herby, Pawonków, Boronów i Koszęcin.



„Nigdy do tej pory nie trafiły takie pieniądze do naszego województwa na budowę, przebudowę i modernizację dróg. Dla porównania w 2015 r. przeznaczono (na ten cel – PAP) 69 mln zł. Teraz jest to kwota blisko 300 mln zł” - powiedział cytowany wojewoda Jarosław Wieczorek.



Biuro prasowe zabrzańskiego magistratu przekazało, że to miasto otrzymało z FDS ponad 11,2 mln zł dofinansowania do budowy ronda przy skrzyżowaniu ul. Roosevelta oraz remontowanej ul. Piłsudskiego (obecnie trwa pierwszy etap modernizacji przelotowej ul. Piłsudskiego, od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego, za 8,2 mln zł brutto).



Bytomski magistrat przekazał natomiast, że jeszcze w tym roku rozpoczną się modernizacje dróg w kilku dzielnicach miasta, dofinansowane kwotą blisko 6,9 mln zł z FDS. Za łącznie ok. 12 mln zł przebudowane zostaną tam ulice: Mochnackiego, Reptowska, Wojciechowskiego, Musialika, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie.



Ogółem, jak sygnalizował w maju br. Śląski Urząd Wojewódzki, pod kątem tegorocznej edycji FDS wpłynęły tam 192 wnioski na łączną kwotę wartości projektów 623 mln zł (w tym projekty wieloletnie 302 mln zł).



Ogłaszając w połowie marca br. wiosenny nabór wniosków do FDS urzędnicy wojewody zapowiadali, że rozdysponowana zostanie w nim kwota 147,2 mln zł (po 73,6 mln zł na zadania gminne i powiatowe). Wartość ta uzupełniała wcześniejszy limit tegorocznych dotacji FDS dla woj. śląskiego (234,7 mln zł). Kwotę 87 mln zł rozdzielono w następstwie ubiegłorocznego naboru wniosków o dofinansowania z tegorocznej edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.



Jak wyjaśniali urzędnicy wojewody, projekty z jesiennego PRiD - łącznie 89 wniosków na kwotę 271 mln zł – przesunięto do uruchomionego w tym roku Funduszu Dróg Samorządowych. Następnie ogłoszono nowy nabór, już w ramach FDS, zakończony w kwietniu. Na początku mają premier Mateusz Morawiecki przekazał wojewodzie Wieczorkowi symboliczny czek na realizację FDS w woj. śląskim z łączną kwotą do rozdysponowania podwyższoną jeszcze do 292,1 mln zł.



Dofinansowanie ze środków FDS jest uzależnione od dochodów samorządów: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, w zakresie od 50 proc. do 80 proc. kosztów. Zwiększono limit dofinansowania dla pojedynczego zadania - do 30 mln zł. Nowością jest możliwość dofinansowania zadań wieloletnich.



Każdy samorząd mógł złożyć do FDS dowolną liczbę wniosków. Wnioski były oceniane ze względu na kryteria strukturalne (np. poprawa bezpieczeństwa, zapewnienie spójności dróg, zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych – do 45 punktów) i kryteria strategiczne (wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia, zapewnienie spójności terytorialnej – do 30 punktów).



Fundusz Dróg Samorządowych powołano w 2018 r. w celu dofinansowania budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Źródła finansowania FDS to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.



Fundusz może też zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa.