SoftBank najdroższy w historii

Kurs japońskiej spółki, znanej z inwestycji na całym świecie, jest wyższy niż kiedy wchodziła na giełdę w 1994 roku.

We wtorek kurs SoftBank Group rósł na zamknięciu o 4,2 proc. do 10420 JPY. Oznacza to pobicie dotychczasowego rekordu z 18 lutego 2000 roku, kiedy w końcowej fazie bańki dotkomów za akcję japońskiej spółki płacono 10111,09 JPY. Ostatni wzrost notowań SoftBanku wiązany jest z wzrostami na światowych rynkach akcji, które zwiększają wartość spółek z portfela japońskiego giganta. W ubiegłym tygodniu jego Vision Fund informował, że w ostatnim kwartale 2020 roku zarobił 844,1 mld JPY (8 mld USD), bijąc rekord osiągnięty zaledwie kwartał wcześniej.