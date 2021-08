Słabe dane makro w Chinach i obawy wywołane wydarzeniami w Afganistanie zwiększyły zainteresowanie „bezpiecznymi przystaniami”, m.in. obligacjami USA, donosi Reuters.

Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Chinach w lipcu okazały się gorsze niż oczekiwano, do czego przyczynił się wzrost zakażeń koronawirusem oraz powodzie. Wejście Talibów do stolicy Afganistanu i ucieczka władz kraju dodatkowo popsuły nastroje.

- Rozwój wydarzeń w Afganistanie oznacza chaos dla 38 mln ludzi znajdujących się między Pakistanem i Iranem oraz dalszą destabilizację świata, który wciąż przegrywa z pandemią – napisał w raporcie Jim Vogel, strateg rynku stóp procentowych w FHN Financial.

Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA spadła o 4 pkt. bazowe do 1,258 proc. Krzywa rentowności na odcinku od 2 do 10 lat spłaszczyła się o 2 pkt. bazowe do 105 pkt. bazowych.