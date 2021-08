Kontrakty terminowe na złoto zdrożały w piątek po spadku indeksu nastrojów amerykańskich konsumentów do najniższego poziomu od dekady.

Universytet w Michigan podał, że jego wstępny indeks nastrojów konsumenckich spadł z 81,2 na koniec lipca do 70,2 w pierwszej połowie sierpnia. To najniższy odczyt od 2011 roku, co skłoniło inwestorów do ulokowania środków w bezpieczne aktywa.