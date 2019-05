Spadki indeksów na GPW

W poniedziałek główne giełdowe indeksy zniżkowały o blisko 1 proc. W gronie blue chipów najsilniej w dół poszły kursy akcji KGHM, mBanku i CCC.

WIG20 spadł na poniedziałkowym zamknięciu o 0,9 proc. do 2.172,97 pkt., WIG zniżkował o 0,9 proc. do 56.389,14 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,3 proc. do 3.918,20 pkt., a sWIG80 stracił 0,7 proc. do 11.669,05 pkt.

Zwracał uwagę również indeks sektorowy – WIG-Paliwa, który po poniedziałkowym spadku o 0,9 proc. był najniżej od października 2018 roku i od tegorocznego maksimum stracił już ok. 25 proc.

Obroty na GPW wyniosły 604 mln zł, z czego 496 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.14 niemiecki indeks DAX spada o 1,20 proc., a S&P500 zniżkuje 2,20 proc.

W poniedziałek przed otwarciem sesji agencja Bloomberg podała, że reklasyfikacja indeksu MSCI Emerging Markets, w wyniku której dojdzie do włączenia w jego skład akcji z Arabii Saudyjskiej i Argentyny oraz zwiększenia udziału akcji chińskich kosztem zmniejszenia udziału akcji polskich, może - wedle szacunków analityków Santander Bank Polska - do października doprowadzić do odpływów ok. 2,7 mld zł z funduszy pasywnych zaangażowanych w transakcje na GPW w Warszawie.

Dokładne informacje o planowanej reklasyfikacji MSCI ma podać w poniedziałek wieczorem.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: KGHM (o 3,6 proc.), mBank (o 3,2 proc.) i CCC (o 2,6 proc.) Spadły również – o 0,8 proc. – akcje Tauronu.

Kurs akcji KGHM był najniżej od stycznia 2019 roku.

W piątek po sesji agencja Reuters podała, że Tauron zamierza sprzedać część kopalni, żeby poprawić swoją sytuację finansową.

W trakcie poniedziałkowej sesji wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że Ministerstwo Energii pracuje nad rozwiązaniami dla aktywów węglowych Tauronu. Tobiszowski dodał, że chce, by pomysł został przedstawiony jeszcze w maju.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się w poniedziałek: Elektrobudowa – spadek o 7,1 proc., Oponeo. pl – o 6,7 proc., Rainbow Tours – o 5,9 proc. i Kruk – o 5,6 proc.

Po piątkowej sesji Kruk podał, że prezes zarządu spółki i jej współzałożyciel Piotr Krupa, sprzedał 15 tys. akcji, w wyniku czego jego udział spadł do 9,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W komentarzu przesłanym w trakcie poniedziałkowej sesji prezes zadeklarował jednak dalsze zaangażowanie w spółkę.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się: EuCo – zwyżka o 11,6 proc. i Kania – o 11,1 proc. Kurs akcji Rafako zwyżkował o 2,1 proc.

Akcje ZM Kania w ciągu dwóch ostatnich sesji zyskały ok. 27 proc., a od początku maja wolumen wymiany stanowił ok. 15 proc. kapitału zakładowego spółki.

Rafako poinformowało w trakcie sesji o zawarciu porozumienia w sprawie potwierdzenia warunków budowy bloku energetycznego dla JSW Koks za 289 mln zł netto.