Spadki na rynku akcji

Na piątkowym zamknięciu większość giełdowych indeksów zniżkowała. W gronie blue chipów najbardziej w dół LPP, CD Projekt i Alior.

WIG20 stracił na zamknięciu 0,35 proc. do 2.366,71 pkt. mWIG40 zniżkował o 0,31 proc. do 4.215,47 pkt. Indeks WIG poszedł w dół o 0,33 proc. do 61.969,26 pkt., a sWIG80 spadł o 0,20 proc. do 12.171,10 pkt. Obroty na GPW wyniosły 490 mln zł, a na spółkach z WIG20 sięgnęły 395 mln zł. O godz. 17.00 niemiecki DAX zwyżkował o 0,57 proc., a indeks S&P 500 zyskiwał o 0,41 proc. W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej spadły były LPP – o...