Do 18,6 mln zł, z 137 tys. zł w 2019 r., wzrósł w ubiegłym roku zysk notowanego na NewConnect Creepy Jar.

Creepy Jar ubiegły rok może zaliczyć do udanych. Producent gier zwiększył przychody z 7 mln zł w 2019 r. do 37,7 mln zł Zysk netto w tym czasie wzrósł o 13,5 tys. proc. do 18,6 mln zł.