Spór o ratyfikację na partyjne noże

Dynamika trzeciej fali COVID-19 jest tak duża i zmienna, że trudno nadążyć za nerwowymi ruchami decydentów. W trybie nagłym, już od północy 29/30 marca, zaostrzone zostały zasady przekraczania całej naszej granicy na znane dotychczas ze styku Polski z Czechami i Słowacją.

Jeśli już mowa o sąsiadach zza Tatr, to właśnie wypalił się na Słowacji specyficzny kryzys rządowy, który miał przyczyny epidemiczne. Wyszehradzki premier Igor Matovič w tajemnicy przed swoimi koalicjantami zamówił partię rosyjskiej szczepionki Sputnik V, która nie jest dopuszczona przez EMA (European Medicines Agency). Wzorował się na także wyszehradzkim (ależ udana ta grupa V4…) koledze Viktorze Orbánie. Samowolka premiera Słowacji zaowocowała dymisjami ministrów, ale ponieważ tamtejsza koalicja jest skazana na siebie – znaleziono kompromis. Skarcony szef rządu… zamienił się na stanowiska z kolegą z tej samej partii Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OĽaNO). Teraz premierem będzie ekonomista Eduard Heger, zaś Igor Matovič ministrem finansów.

Igor Matovič (z lewej) po zakupie szczepionki rosyjskiej został zdegradowany, Viktor Orbán (z prawej) utrwala przyjaźń z Władimirem Putinem i nie przejmuje się żadną tam UE czy NATO. Fot. Krystian Maj / KPRM krystian maj 48669574000

Polityczne zamienniki znane są i w Polsce, wystarczy przypomnieć roszadę Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. Z tym, że u nas w 2017 r. była to wyłączna decyzja Jarosława Kaczyńskiego, większość elektoratu PiS nie rozumiała jego kaprysu, wreszcie dla zdegradowanej stworzono fikcyjny decyzyjnie urząd wicepremierki bez resortu, aby tylko utrzymała się w obiegu medialnym do eurowyborów. Obecnie w kręgu tzw. dobrej zmiany w odniesieniu do rosyjskiej szczepionki panuje pełna zgoda, że jest ona nie tylko obrzydliwa ideologicznie, lecz przede wszystkim nie do przyjęcia przez polskich pacjentów. Coraz bardziej na partyjne noże rozwija się natomiast konflikt przystawki Solidarna Polska z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii ratyfikacji udziału kraju w uwspólnotowionym zadłużeniu unijnym. Dla przyszłości Polski takie pęknięcie obozu władzy ma znaczenie zdecydowanie większe, niż na Słowacji spór o szczepionkę.