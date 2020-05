Spotkania B2B online dla klastrów

Przedsiębiorcy będą mogli znaleźć kontrahentów podczas spotkań B2B online.

Odbędą się one od 10 do 12 czerwca w ramach Cluster-to-Cluster Meeting & Innovat&Match Brokerage Event. To okazja do nawiązania kontaktów z koordynatorami klastrów i przedstawicielami uniwersytetów, MŚP, centrów naukowo-badawczych, którzy prowadzą działalność w dziedzinach:innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, rozwój cyfryzacji i zrównoważony rozwój. Giełda polega na wcześniej zaaranżowanych 30-minutowych spotkaniach online. Udział jest bezpłatny, oficjalnym językiem spotkań będzie angielski. Na wydarzenie trzeba zarejestrować się online. Więcej informacji: https://innovatmatch-2020.b2match.io/