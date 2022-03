Sprzedaż domów w Singapurze najniższa od maja 2020 roku

Według danych Urzędu Rozwoju Miasta (Urban Redevelopment Authority) w lutym sprzedano jedynie 527 mieszkań. W porównaniu do stycznia jest to wynik gorszy o 22,5 proc. To również najsłabszy miesiąc od maja 2020 roku, kiedy to nowych nabywców znalazło 487 nieruchomości.

– W ubiegłym miesiącu rynek mieszkaniowy ochłodził się. Kupujący byli bardzo ostrożni – powiedziała Christine Sun, starsza wiceprezes ds. badań i analiz w OrangeTee & Tie. Gorsza sprzedaż podkreśliła ostudzenie nastrojów wśród kupujących. Doprowadził do tego singapurki rząd, który w zeszłym miesiącu podniósł podatek od nieruchomości.