Sprzedaż domów w USA zrobiła niespodziankę

W czerwcu po raz pierwszy od czterech miesięcy odnotowano wzrost sprzedaży domów w Stanach Zjednoczonych. To optymistyczny sygnał, że rynek nieruchomości jest w stanie poradzić sobie z niską podażą i rosnącymi kosztami kredytów, donosi Bloomberg.

Nathan Howard/Bloomberg

Według danych National Association of Realtors, w czerwcu 2023 r. indeks podpisanych umów na zakup wcześniej posiadanych domów zwiększyła się o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym do 76,8 pkt. Odczyt jest sporym zaskoczeniem, gdyż mediana prognoz ekonomistów zakładała spadek rzędu 0,5 proc. Dane za maj zostały skorygowane w górę do -2,5 proc. z -2,7 proc.

Również w ujęciu rocznym odnotowano niewielką poprawę. W porównaniu z czerwcem 2022 r. indeks spadł o 15,6 proc., ograniczając dynamikę zniżki po spadku o 22,1 proc. W tym przypadku spodziewano się spadku o 19,0 proc.

Jak podkreśla Bloomberg, rynek istniejących domów znajdował się pod presją w ciągu ostatniego roku, ponieważ wielu właścicieli domów wahało się przed przeprowadzką w środowisku wysokich oprocentowania kredytów hipotecznych. To ogranicza liczbę dostępnych domów, a wysokie ceny i koszty kredytu również powstrzymują wielu potencjalnych nabywców.