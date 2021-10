Beiersdorf spodziewa się, że ożywienie w sprzedaży detalicznej w branży turystycznej oraz popyt na produkty do opalania utrzymają trend wzrostu sprzedaży produktów firmy w 2022 r. W III kw. bieżącego roku poziom ten urósł o 4,3 proc.

– Niemiecka firma boryka się z rosnącymi kosztami. Planujemy jednak poradzić sobie z tym poprzez podniesienie cen. W 2022 roku celujemy w niewielki wzrost marży operacyjnej – powiedziała szefowa finansów w Beiersdorf, Astrid Hermann.