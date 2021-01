Sprzedaż szampana spadła w 2020 roku o 18 proc.

Globalna sprzedaż szampana zmniejszyła się w 2020 roku o 18 proc, gdy pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie restauracji. Spadek był mniejszy od oczekiwań z powodu silnego popytu na koniec roku, pisze Reuters powołując się na dane grupy producentów CIVC.

W 2020 roku sprzedano 245 mln butelek szampana. Rok wcześniej było to prawie 300 mln butelek, co oznacza spadek o 18 proc. Według wstępnych danych CIVC, pod względem wartości sprzedaż w 2020 roku zmniejszyła się o ok. 1 mld euro do ok. 4 mld euro.