Największy wzrost S&P500 i DJIA od lipca

Na końcu środowej sesji główne indeksy amerykańskich rynków akcji rosły o 1,0 proc. S&P500 i Dow Jones przerwały serię czterech spadków z rzędu. Nasdaq zanotował największą zwyżkę od prawie miesiąca.

Środowa sesja na amerykańskich rynkach akcji miała dwa etapy. W pierwszym, dłuższym, indeksy wyraźnie rosły po tym jak napływające z Chin sygnały przekonały inwestorów, że deweloper Evergrande nie zbankrutuje. Obawa jego upadku i spowodowanego przez to kryzysu w drugiej gospodarce świata mocno osłabiła amerykański rynek akcji na początku tego tygodnia. Drugi etap środowej sesji przypadł na jej ostatnie dwie godziny i rozpoczął się od publikacji komunikatu po posiedzeniu FOMC. Inwestorzy dowiedzieli się z niego, że redukcja zakupów obligacji może zacząć się „wkrótce”, a także, że z 7 do 9, czyli połowy, wzrosła liczba członków FOMC, którzy oczekują rozpoczęcia podwyżek stóp już w przyszłym roku. Sygnały z FOMC rozchwiały rynek, a dodatkowo przyczynił się do tego „fedspeak” szefa banku centralnego, Jerome Powella, na konferencji podsumowującej posiedzenie. Ostatecznie krzywa rentowności obligacji USA wypłaszczyła się i umocnił się dolar. Ropa mocno zdrożała po wiadomości o spadku jej zapasów w USA do najniższego poziomu od prawie 3 lat.