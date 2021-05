Stal walcowana na gorąco i pręty zbrojeniowe taniały wyraźnie na giełdzie w Szanghaju w środę z powodu obaw osłabienia popytu na metal, donosi Reuters.

Stal walcowana na gorąco z najczęściej handlowanych kontraktów notowanych na Shanghai Futures Exchange staniała w środę o 5,2 proc. do 5678 juanów za tonę. Jest najtańsza od 30 kwietnia. Pręty zbrojeniowe z kontraktów październikowych staniały o 5,6 proc. do 5309 juanów za tonę.

- Rynek przeszedł od oczekiwań do rzeczywistości – głosi raport GF Futures.

Analitycy podkreślają, że trudno spodziewać się nowego rekordu ceny prętów zbrojeniowych kiedy szczytowy sezonowy popyt na nie już minął. Po czterech miesiącach roku liczba rozpoczętych budów rosła w Chinach o 12,8 proc. w ujęciu rocznym. Po trzech miesiącach rosła o 28,2 proc.

Reuters zwraca uwagę, że spadają również ceny surowców wykorzystywanych do produkcji stali. Kurs rudy żelaza z kontraktów wrześniowych spadł o 3,6 proc. do 1188 junów za tonę. Cena węgla koksowego spadła o 2,6 proc. do 1909 juanów za tonę, a koksu o 3,4 proc. do 2557 junaów za tonę.