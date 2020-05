Strajk fiskusa na razie zawieszony

Związkowcy skarbówki dogadali się z kierownictwem Ministerstwa Finansów — część obiecanych podwyżek ma szybciej trafić do urzędników.

Wczoraj doszło do porozumienia płacowego szefów siedmiu największych organizacji związkowych skarbówki z Tadeuszem Kościńskim, ministrem finansów. Na jego mocy pracownicy aparatu skarbowego mają otrzymać do końca maja 2020 r. (a najpóźniej do 10 czerwca) 6-procentową podwyżkę wynagrodzeń (tzw. kwot bazowych), z wyrównaniem od stycznia. Minister poprosił związkowców o uspokojenie nastrojów strajkowych w resorcie.