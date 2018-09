Struzik nie wyklucza kandydowania na marszałka

Marszałek Mazowsza Adam Struzik z PSL nie wyklucza, że w przyszłej kadencji samorządu będzie ubiegał się ponownie o tę funkcję.

Sprawuje ją od 2001 r. Uważa ponadto, że w przyszłym sejmiku mazowieckim możliwy będzie jedynie układ koalicyjny.

Zobacz więcej Adam Struzik fot. Marek Wiśniewski

„Nie wykluczam takiej możliwości” – powiedział w sobotę Struzik, pytany na konferencji prasowej w Płocku czy w kolejnej kadencji samorządowej będzie marszałkiem Mazowsza. „To wszystko zależy oczywiście od wyniku wyborów, od tego jak się ukształtuje później układ potencjalnej koalicji, bo jestem przekonany, że tylko układ koalicyjny wchodzi w grę w sejmiku mazowieckim” – dodał marszałek.



Pod koniec sierpnia konwencja PSL powiatu płockiego udzieliła m.in. Struzikowi rekomendacji, jako kandydatowi w wyborach do sejmiku Mazowsza.



Odnosząc się do ewentualnej współpracy z PiS w przyszłej kadencji samorządu, Struzik ocenił: „jeżeli nie zmienią swego postępowania, to będzie bardzo ciężko, żeby cokolwiek układać po wyborach”. Zastrzegł jednocześnie: „Ale w polityce nie można powiedzieć, że nigdy, dlatego, że popatrzmy na Niemcy – jeżeli jest taka sytuacja, w której nie można zbudować innej większości, to dla dobra obywateli często trzeba budować nawet z partii, które mają inne, przeciwstawne programy”.



Jak zaznaczył Struzik, ewentualna współpraca z PiS po wyborach samorządowych zależała będzie od tego, jak partia ta będzie zachowywała się w trakcie obecnej kampanii wyborczej. „Dla nas nie do zaakceptowania jest warunkowanie na przykład wsparcia z budżetu państwa dla tych samorządów, które będą potulne albo będą wprost reprezentowały PiS” – powiedział marszałek Mazowsza.



Struzik zarzucił PiS „antysamorządową retorykę”. „Oni są zwolennikami państwa etatystycznego, centralnie sterowanego. Zabrali już szereg kompetencji, jak chociażby w obszarze ochrony środowiska, gospodarki wodą, bazy sportowej. Teraz się przymierzają, żeby zabrać uprawnienia w obszarze instytucji rynku pracy” – mówił marszałek Mazowsza.



Struzik zapowiedział, że jednym z projektów, które PSL zaproponuje dla Mazowsza, będzie systemowe rozwiązanie dotyczące transportu publicznego w subregionach.



„Mamy dzisiaj problem z transportem autobusowym, zwłaszcza w gminach, czy w miejscowościach mniejszych, wiejskich. I w oparciu właśnie o współpracę władz województwa z władzami powiatów i tych ośrodków miejskich, regionalnych, i również w oparciu o naszą sieć kolejową, planujemy zbudowanie sieci autobusowej, która dowoziłaby do tych punktów, gdzie mamy sieć kolei. To będzie jedna z naszych propozycji programowych, bardzo konkretnych na tę przyszłą kadencję” – wyjaśnił marszałek Mazowsza.



W sobotę PSL przedstawił w Płocku swych kandydatów na radnych miejskich i 20 pierwszych punktów lokalnego programu wyborczego „100 konkretów na 100-lecie niepodległości”. Wśród kandydatów ludowców w wyborach do płockiej rady miasta znaleźli się m.in. obecni radni tego ugrupowania – jest ich czworo - w tym kandydat na prezydenta miasta Tomasz Kominek oraz Małgorzata Struzik, obecna wiceprzewodnicząca rady miasta, a prywatnie żona marszałka Mazowsza.



Kandydatami PSL na płockich radnych są również m.in.: obecny wiceprezydent miasta Piotr Dyśkiewicz, aktor płockiego Teatru Dramatycznego Piotr Bała oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Stanisław Kwiatkowski.



„Liczymy na przyzwoity, bardzo dobry wynik. Jak patrzę na wartość kandydatów i kandydatek, to uważam, że stać nas co najmniej na podwojenie wyniku, i co najmniej osiem mandatów” – oświadczył Struzik, dopytywany o spodziewany wynik ludowców w wyborach do rady miasta Płocka.



Wśród propozycji PSL w ramach programu wyborczego dla Płocka „100 konkretów na 100-lecie niepodległości” wymieniono m.in. umowę społeczną mieszkańców miasta z PKN Orlen w sprawie ochrony środowiska i jakości powietrza, a także oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i szkół, budowę czterech tężni - wiat solankowych, utworzenie punktu wymiany surowców wtórnych np. na wodę oraz mini pasiek na budynkach użyteczności publicznej. W programie znalazł się także projekt finansowego wsparcia miasta przy budowie i zarządzaniu Centrum Onkologii, które ma powstać przy tamtejszym szpitalu wojewódzkim.