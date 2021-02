Stypendia Santander #LifelongLearning - Santander promuje ideę uczenia się przez całe życie

Grupa Santander odpowiada na potrzeby rynku pracy i uruchamia nabór na nowe Stypendia Santander, które zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia niezależnie od wieku. Tym razem w programach stypendialnych udział mogą wziąć nie tylko studenci i absolwenci uczelni, ale też wszystkie osoby powyżej 18 r. życia, które są zainteresowana pogłębienie kompetencji zawodowych.

Według Światowego Forum Ekonomicznego 2020, dynamiczna cyfryzacja spowoduje, że w ciągu pięciu najbliższych lat aż 85 milionów miejsc pracy stanie się przestarzałych i jednocześnie powstanie prawie 97 milionów nowych stanowisk wymagających kompetencji cyfrowych. W odpowiedzi na te wyzwania, Grupa Santander realizuje w tym roku programy stypendialne, które będą umożliwiać przekwalifikowania zawodowe (reskilling) – pomoc w zdobyciu nowej wiedzy oraz tzw. upskilling, czyli podnoszenie już posiadanych umiejętności do efektywnej pracy w czasie dynamicznej transformacji i cyfryzacji gospodarki.

„W Santander Bank Polska mocno angażujemy się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy edukację i rozwój między innymi poprzez projekty stypendialne, które oferujemy. Chcemy wyrównywać szanse, pomagać w znalezieniu zatrudnienia i rozwoju społeczności lokalnych, których jesteśmy częścią. W zeszłym roku do udziału w projektach Santander Universidades zgłosiło się prawie 10 000 osób z Polski, z czego niemal 3 000 skorzystało z kursów rozwijających kompetencje lub otrzymało stypendia finansowe” – mówi Arkadiusz Przybył, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za bankowość detaliczną.

Stypendia Santander 2021

W 2021 r. programy stypendialne Grupy Santander będą koncentrowały się na wspieraniu rozwoju kompetencji w obszarach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w tym m.in. z zakresu umiejętności cyfrowych i językowych.

Bank zachęca do śledzenia platformy Santander-grants.com, na której na bieżąco publikowane są informacje o nowych naborach do lokalnych i globalnych projektów stypendialnych realizowanych przez Grupę Santander przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi na świecie.

Aktualnie trwają nabory na 6 projektów stypendialnych:

Programy globalne dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia:

1. Stypendium Santander Tech | Digital Reskilling - Ironhack

300 stypendiów dla osób, które chcą poprawić lub rozwinąć umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych i technologii programowania lub planują karierę w obszarze gospodarki cyfrowej.

Aplikować można >>TUTAJ<< do 25 marca 2021 r. do godz. 23:00

2. Stypendium Językowe Santander | English courses – British Council

5000 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych w środowisku pracy.

Aplikować można >>TUTAJ<< do 14 kwietnia 2021 r. do godz. 23:00

Programy ogólnopolskie dla studentów i absolwentów szkół wyższych:

3. Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK

50 miejsc dla studentów i absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości. Projekt oferuje 20 godzin kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E.

Aplikować można >>TUTAJ<< do 21 marca 2021 r. do godz. 23:00

4. Studencki Nobel

To konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Studenci zmierzą się w 9 kategoriach (naukowych, artystycznych i społecznych). W każdej z nich będzie można zdobyć nagrodę w wysokości 5 000 zł, którą finansuje Santander Universidades w Polsce. Celem konkursu jest wyróżnienie wybitnych młodych ludzi oraz zwiększenie ich szans na zaistnienie w świecie nauki i biznesu.

Do udziału można zgłaszać się >>TUTAJ<< do 31 marca 2021 r. do godz. 23:00

5. Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades

Cykl spotkań online organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu z przedsiębiorcami reprezentującymi polskie firmy rodzinne dla 200 studentów i absolwentów. W trakcie spotkań online zostaną przybliżone zagadnienia związane z zakładaniem, zarządzaniem i rozwojem własnego biznesu. Prelegenci opowiedzą też o nietypowych ścieżkach kariery, które wybrali.

Aplikować można >>TUTAJ<< do 31 marca 2021 r. do godz. 23:00

6. Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje cyfrowe

20 miejsc dla studentów, którzy chcą pogłębić kompetencje cyfrowe, np. obsługę programu Excel, naukę języka SQL oraz Business Intelligence. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach.

Projekt jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Aplikować można >>TUTAJ<< do 23 marca 2021 r. do godz. 23:00