Światowi gracze rozkręcają regiony

Obecność globalnych marek wpływa nie tylko na ich najbliższe otoczenie, lecz również na kondycję innych przedsiębiorstw i lokalne rynki. Pobudza konsumpcję i całą gospodarkę.

Miejsca pracy i podatki odprowadzane do państwowej kasy to niejedyny efekt działalności międzynarodowych firm w Polsce. Przedsiębiorstwa te pobudzają krwiobieg lokalnych rynków przez współpracę z siecią dostawców, którzy, mając zapewniony zbyt na swoje produkty i usługi, mogą się rozwijać. Są też motorem napędzającym konsumpcję przez wynagrodzenia osób zatrudnionych zarówno w zagranicznej firmie, jak i u jej krajowych kontrahentów. To kwoty niebagatelne. Weźmy na przykład wkład największych firm w Polsce – według wyliczeń Deloitte w 2020 r. suma zysków 15 gigantów (krajowych i zagranicznych) przekroczyła 25 mld zł, a wynagrodzenia ich pracowników wyniosły prawie 40 mld zł. To więcej niż roczny PKB Malty. Oprócz ekonomicznych walorów istotny jest także wpływ firm z zagranicznym kapitałem na zrównoważony rozwój. To zagraniczne spółki jako pierwsze w Polsce zaczęły rozwijać strategie CSR, wprowadzając narzędzia i rozwiązania obejmujące zarówno ochronę środowiska, jak i dobrostan społeczny. Dziś jednym z ich nadrzędnych celów jest redukcja emisji CO2, konieczna do ograniczenia negatywnych zmian klimatycznych. Zadania z nią związane są realizowane praktycznie przez każdy większy zagraniczny podmiot – ten trend przenosi się również na polskie spółki. Nie mniej ważnym atutem obecności światowych spółek w Polsce są także opracowywane innowacje technologiczne, które rewolucjonizują i redefiniują całe rynki.

W Polsce DANONE produkuje aż w siedmiu zakładach zatrudniających ponad 3,3 tys. pracowników. Jednym z nich jest zakład rozlewniczy w Radziechowach-Wieprzu, gdzie pracuje 110 osób.

Efekt domina

Globalne marki nie tylko rozwijają w Polsce branże, w których funkcjonują, ale przez współpracę z dostawcami oraz obecność w łańcuchu dostaw mają pozytywne przełożenie na całe otoczenie biznesowe i inne sektory gospodarki. Na przykład DANONE produkuje w siedmiu zakładach w Polsce, a część powstałych tu produktów jest eksportowana do 120 państw na pięciu kontynentach. Choć efekt działania spółek grupy jest najbardziej odczuwalny w branży spożywczej, pośrednio dotyka również takich sektorów jak: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, transport, gospodarka magazynowa, nie mówiąc o rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie itd. Przekłada się to chociażby na rynek pracy – w 2020 r. w spółkach całej grupy zatrudniały prawie 3,3 tys. pracowników. Ponad 9 tys. miejsc pracy utrzymywały firmy z różnych branż z jej łańcucha dostaw, a kolejne ponad 4,1 tys. – w całej gospodarce. W sumie prawie 16,5 tys. miejsc pracy. Jednocześnie dzięki działalności wszystkich spółek DANONE łączna wartość wynagrodzeń wygenerowanych w polskiej gospodarce w 2020 r. wyniosła 810,6 mln zł. Taka kwota pozwoliłaby na zakup ok. 22 tys. nowych samochodów elektrycznych Tesla Model S.

Firma płaci również w Polsce podatki – w 2020 r. jej spółki odprowadziły do samorządów 60,68 mln zł, a do budżetu centralnego – 108,92 mln zł podatków i opłat, czyli w sumie 169,6 mln zł, w tym ponad 160 mln zł w podatkach dochodowych. To dwa razy więcej niż kwota dostępna na realizację przez mieszkańców Warszawy projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 r.

Jak wyliczają przedstawiciele firmy, łączna wartość dodana wygenerowana z działalności grupy w gospodarce polskiej w 2020 r. wyniosła 3,57 mld zł. Za taką kwotę można byłoby wybudować ponad 60 szkół, a każda byłaby otwarta dla tysiąca uczniów.

Jednocześnie DANONE sukcesywnie realizuje zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Wdraża rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego i przeciwdziała marnowaniu żywności. Przykładowo 100 proc. opakowań wody i napojów Żywiec Zdrój nadaje się do recyklingu. Firma chroni również zasoby naturalne – 100 proc. energii elektrycznej w zakładach i magazynach posiada certyfikat gwarancji pochodzenia ze źródeł odnawialnych. DANONE wspiera też finansowanie wielu zadań lokalnych, takich jak budowa dróg, inwestycje w ochronę środowiska oraz w edukację.

Miliardowe inwestycje

Innym przykładem wpływu na polski rynek pracy i ekologię jest aktywność McDonald’s Polska. Firma ta oddziałuje m.in. na branże: spożywczą, budowlaną oraz logistyki i transportu. W całym jej systemie, opartym na franczyzie, zatrudnionych jest ponad 28 tys. pracowników. Dzięki firmie powstało kilkanaście tysięcy miejsc pracy wśród dostawców i poddostawców sieci, w tym – jak wylicza KPMG, na podstawie danych za 2019 r. – w transporcie (1,6 tys.), budownictwie (1,7 tys.) i usługach (3 tys.). Oznacza to, że koncern odpowiada za ponad 40 tys. miejsc pracy, nie mówiąc o kilkusetmilionowych zakupach w sektorze spożywczym. Firma zaopatruje się też u krajowych dostawców: we flagowym burgerze Big Mac znajdziemy bułkę ze Strzegomia, burgera wołowego z Ostródy, sałatę z Niepruszewa pod Poznaniem.

McDonald’s, według wyliczeń KPMG, w 2019 r. wygenerował aż 4,1 mld zł wartości dodanej dla gospodarki. To niemal tyle ile kosztowała jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat, czyli Południowa Obwodnica Warszawy (4,4 mld zł).

Z kolei IKEA (Grupa Ingka) w 2020 r. odprowadziła do polskiego budżetu 140 mln zł podatku dochodowego. Eksport polskich mebli tworzonych na zlecenie szwedzkiego koncernu sięgnął 12 mld zł. Firma w latach 2016–2020 zainwestowała 2,3 mld zł, w tym aż 1 mld zł koncern zainwestował od 2011 r. w energię odnawialną – w efekcie już od pięciu lat sześć farm wiatrowych IKEA w Polsce generuje więcej energii, niż firma zużywa jej we wszystkich sklepach, centrach dystrybucyjnych, centrach handlowych i biurach w całym kraju. Marka zamierza do 2030 r. stać się biznesem w pełni opartym na gospodarce obiegu zamkniętego. W tym celu realizuje i propaguje liczne działania, m.in. recykling i odzysk energii z prawie 95 proc. odpadów powstających w sklepach spółki czy liczne kampanie i praktyczne porady dotyczące zrównoważonej konsumpcji. Od ubiegłego roku wspiera również lokalne społeczności w walce z pandemią COVID-19.

Jednym z pierwszych zachodnich inwestorów stawiających fabryki w III RP był Procter & Gamble. Już 1994 r. otwarta została fabryka pieluszek Pampers na warszawskim Targówku. Dziś uchodzi ona za jeden z największych światowych zakładów produkujących pieluszki tej marki. Przez ostatnie ćwierćwiecze koncern zainwestował w Polsce około 4 mld zł i utworzył ponad 3,8 tys. miejsc pracy.

OKIEM EKSPERTA Stawiamy na Polskę Paweł Piątek dyrektor generalny Nutricia – grupa spółek DANONE Jako DANONE prowadzimy działalność w Polsce od blisko 30 lat, współpracując z polskimi rolnikami, dostawcami mleka oraz innych surowców i usług. Nasze produkty – tak rozpoznawalnych marek jak Danio, Bobovita czy Żywiec Zdrój – powstają łącznie w siedmiu zakładach, które prowadzimy w województwach: zachodniopomorskim, opolskim i śląskim. Zaopatrują one rynek krajowy, ale nie tylko, bo wybrane produkty trafiają również do 120 innych krajów na pięciu kontynentach. Czujemy się mocno związani z miejscami, w których prowadzimy działalność – tu powstają nasze produkty, tu mieszkają nasi pracownicy i stąd pochodzą surowce oraz usługi, z których korzystamy. Prowadząc tak szeroką działalność i zatrudniając w Polsce przeszło 3 tys. osób, rocznie generujemy 3,57 mld zł w polskiej gospodarce i przyczyniamy się łącznie do 16 449 utrzymanych miejsc pracy. Liczba ta dotyczy 2020 r., gdy bezrobocie w Polsce wzrosło o 20 proc. Wartość wygenerowanych przez nas wynagrodzeń wyniosła w tym czasie 810,6 mln zł – chcąc zobrazować skalę, kwota ta odpowiada wszystkim inwestycjom z 2020 r., jakie podjął Kraków. Ale wkład w polską gospodarkę to nie tylko liczby. Na co dzień łączymy dążenie do zyskownego wzrostu z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Znamienny rok 2020, który właśnie podsumowaliśmy, nie zatrzymał tych działań. Świadczą o tym tak znane w Polsce programy edukacyjne, jak „1000 pierwszych dni”, ale również wprowadzenie znakowania Nutri-Score na produkty Danone czy realizacja pionierskiego zobowiązania Żywiec Zdrój, polegającego na zebraniu i przekazaniu do recyklingu ekwiwalentu plastiku wprowadzonego na rynek. Na co dzień, oferując wartościowe produkty, wytwarzane z poszanowaniem zasobów naturalnych i realizując liczne inicjatywy z zakresu wpływu żywienia na zdrowie, zmienimy na lepsze nawyki żywieniowe milionów konsumentów w Polsce. Nasz pozytywny wpływ na Polskę związany jest również z podwójnym zobowiązaniem, na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, co przekłada się na niemal wszystkie obszary naszego działania.