Świetne dane o PKB. Co może zagrozić wzrostowi?

Wzrost gospodarczy w Polsce przekracza 7 proc. Wkrótce będzie jednak wyraźnie niższy. Oto bilans szans i zagrożeń na najbliższy rok.

Koniec 2021 r. w polskiej gospodarce był bardzo mocny. Widać to było już w danych miesięcznych, a teraz potwierdziły to również dane o PKB. Jest to jednak trochę jak spojrzenie we wsteczne lusterko. Ten rok będzie gorszy, przychodzi bowiem czas zapłaty za wysoką inflację. Pytanie, jak wysoka będzie to cena? Rozbiję szanse i ryzyko na czynniki pierwsze, żeby ułatwić zrozumienie sytuacji. Nie widziałbym powodu do nadmiernego pesymizmu, gdyby nie jeden czynnik: zacieśnienie monetarne, które wygląda jak sznur mogący albo przydusić cykl, albo go wręcz powiesić.