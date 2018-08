Syberyjskie klimaty pomagają notowaniom CI Games

Notowania CI Games rosły na początku sesji w czwartek po tym, jak spółka ogłosiła zamiar publikacji kolejnej gry z serii "Sniper: Ghost Warrior".

Gra, w której tytule jest dodatkowo słowo "Contracts", ma pojawić sie na rynku w 2019 r. jednocześnie na platformach PC, PS4 i Xboxone.

"Najnowszy tytuł przeniesie graczy w surowe klimaty Syberii. Wprowadzi zupełnie nowy dla serii sposób rozgrywki – system kontraktów. Gra będzie posiadać zarówno tryb kampanii dla pojedynczego gracza jak i tryb gry wieloosobowej" - podano w komunikacie.

CI Games zdecydowało o odejściu od architektury gry zbudowanej w otwartym świecie. W trybie kampanii, gracze wkroczą do świata kontraktów, które oferują jasny cel główny z ustalonym wynagrodzeniem, oraz dodatkowe zadania do wypełnienia, płatne w formie premii. Tytuł zaoferuje możliwość realizowania kontraktów w różny sposób i tym samym zarabiania na nich wielokrotnie.

Marek Tymiński przyznaje, że studio miało zbyt ambitne podejście co do skali i rozmachu projektu "Sniper Ghost Warrior 3". Sprzedaż tej gry nie sprostała oczekiwaniom.

- To była bardzo kosztowna lekcja, z której wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Sniper Ghost Warrior Contracts będzie skoncentrowany na rozgrywce opartej na sandboxowych misjach dających dużą dozę swobody i pozostawiających graczom wiele decyzji do podjęcia. Jednocześnie zrezygnowaliśmy z typowej architektury otwartego świata. Sama gra będzie bardziej taktyczna i skupiona wokół doświadczenia snajpierskiego. Mam nadzieję, że między innymi dzięki wspomnianym rozwiązaniom, tytuł zachęci graczy do wielokrotnego przechodzenia poszczególnych misji oraz zapewni dobrą zabawę w trybie gry dla wielu graczy. – dodaje Marek Tymiński.