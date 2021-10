System IT transportu publicznego Toronto zaatakowany przez hakerów

System komputerowy sieci transportu publicznego Toronto, największego kanadyjskiego miasta, został w piątek zaatakowany przez hakerów domagających się okupu.

Jak informowała w piątek wieczorem Toronto Transit Commission (TTC – dyrekcja komunikacji miejskiej Toronto), informatycy TTC zauważyli „niezwykłą aktywność” systemów IT już w nocy w czwartek i rozpoczęli kontrolę. „Skutki były minimalne aż do dziś (piątku), gdy hakerzy rozszerzyli atak na serwery sieci” - podano w komunikacie biura prasowego. Jest to atak określany jako ransomware, czyli taki, w którym hakerzy domagają się okupu, TTC nie podała jednak więcej szczegółów.