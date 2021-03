Sytuacja na rynkach 30 marca

Koniec miesiąca i kwartału, wyraźne kontrasty pomiędzy USA a Europą na froncie walki z pandemią, a także na powrót rosnące rentowności amerykańskich obligacji (10-letnie są na nowych szczytach przy 1,76 proc.), to najczęściej przytaczane wytłumaczenia dla ponownie silnego dolara.

W grupie G-10 z tego układu wyłamują się waluty Antypodów, co może świadczyć o tym, że nie jest to powrót do klasycznego risk-off i za kilka dni (w pierwszych dniach kwietnia) sytuacja może być bardziej klarowna wraz z tzw. nowym rozdaniem na nowy kwartał. Najsłabszą walutą na świecie jest dzisiaj turecka lira, która reaguje na kolejne informacje o roszadach w Banku Turcji - tym razem prezydent Erdogan "wyrzucił" wiceprezesa tej instytucji.

Na froncie pandemicznym uderza słabość organizacyjna Unii Europejskiej w temacie szczepionek, oraz kwestia restrykcji nałożonych w związku z trzecią falą pandemii. Niemniej warto zaznaczyć, że szczepionka Johnson&Johnson pojawi się już 19 kwietnia. Tyle, że w USA do tego czasu ma zostać zaszczepionych 90 proc. populacji. Chociaż dodajmy, że prezydent Biden zalecił gubernatorom poszczególnych stanów, aby nie spieszyli się nadmiernie z odmrażaniem gospodarki i nadal stosowali się do wytycznych związanych z pandemią.

EURUSD - poniżej długoterminowej linii trendu, ale czy na długo?

Wsparcie jakie stanowi linia trendu wzrostowego rysowana od roku, a przebiegająca obecnie przy 1,1770 zostało dzisiaj wyraźnie naruszone. To wynik siły dolara na głównych zestawieniach, oraz kontrastów na polu walki z pandemią pomiędzy UE, a USA, które przekładają się na zapatrywania rynków wobec polityki banków centralnych (ECB i FED). Zwróćmy jednak uwagę na to, że wyraźny pesymizm, co do sytuacji COVID w Europie, jakoś nie przekłada się na dane makro. Opublikowane dzisiaj dane nt. nastrojów gospodarczych sporządzane przez Komisję Europejską przyniosły mocne zaskoczenie - wskaźnik wzrósł w marcu do 101 pkt. z 93,4 pkt. przy prognozie na poziomie 96 pkt. Mamy, zatem sytuację podobną jak w zeszłym tygodniu przy wskaźnikach PMI i Ifo. W efekcie nawet kolejne lockdowny nie muszą mieć aż tak negatywnego wpływu i być może pesymizm części inwestorów, co do euro jest nazbyt przesadzony.

Wykres dzienny EURUSD

Mamy końcówkę miesiąca i kwartału. A zaraz okres Świąt Wielkanocnych. To wszystko może zniechęcać do rozgrywania jakichś zmian w trendzie. Ale nie oznacza to, że takowe nie mogą się pojawić już w pierwszych dniach kwietnia. Dla EURUSD takim sygnałem będzie mocny powrót ponad poziom wybitej linii trendu przy 1,1770-80, a potwierdzeniem pokonanie poziomu 1,1834.

OKIEM ANALITYKA - gra kontrastów

USA kontra reszta świata. Tak obecnie postrzegają rzeczywistość rynki finansowe. FED jest jedynym z kluczowych banków centralnych, który otwarcie daje do zrozumienia, że rosnące rentowności obligacji, nie są dla niego jakimś powodem do zmartwień. Inwestorzy dostają kolejne argumenty za mocniejszym dolarem, chociaż wydawało się kilka dni temu, że korelacja z długiem została zerwana (dolar nie reagował na spadki rentowności). Kolejne działania amerykańskiej administracji w postaci przyspieszenia procesu szczepień, czy też trwające dyskusje nt. programu infrastrukturalnego, zdają się tylko utwierdzać w tym, że gospodarka ma szanse szybko nadrobić stracony 2020 rok. To wszystko kontrastuje z tym, co dzieje się chociażby w Europie. Ale oczekiwanie, że taka sytuacja potrwa długo może być mylne. Kwiecień z racji tzw. nowego rozdania na nowy kwartał, może przynieść próbę odreagowania innych walut kosztem dolara, a paradoksalnie mniejsza płynność z tytułu świąt Wielkanocnych może podkreślić ten efekt.