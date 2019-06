Szefernaker: większa samodzielność samorządów to osłabienie państwa

Oddanie większej samodzielności samorządom prowadziłoby do federalizacji, a w konsekwencji do potężnego osłabienia państwa, powiedział w tygodniku "Do Rzeczy" sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker przekonywał, że polskie samorządy mają dużo więcej kompetencji, niż te w innych państwach europejskich. "Jest rozbudowana Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, która opiniuje wszystkie ustawy dotyczące działania samorządu" - podkreślił.



Przekonywał, że "rząd PiS dziś idzie w drugim kierunku - przywracanie instytucji państwa w terenie: posterunków policji, oddziałów Poczty Polskiej, połączeń PKS". "Nie wyobrażam sobie by te kompetencje oddać samorządom i żeby różne działania, które dziś są ujednolicone w całym państwie były wykonywane przez 16 różnych samorządów, w każdym inaczej. To prowadziłoby do federalizacji, a w konsekwencji do potężnego osłabienia państwa" - ocenił.



Wiceszef MSWiA był też pytany o zapowiadaną wspólną listę opozycji i samorządowców do Senatu. Zwrócił uwagę, że Polacy zupełnie inaczej podchodzą do wyborów samorządowych, a inaczej do parlamentarnych. "W wyborach parlamentarnych bardziej kierują się sympatią polityczną do danej partii niż do danego człowieka, w tym wypadku samorządowca". Przyznał zarazem, że "trzeba być czujnym, analizować zachowania polityczne rywali". "Na pewno nie wolno ich nie doceniać, ale też nie ma co ich przeceniać" - powiedział.