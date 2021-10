Szukamy najwybitniejszych absolwentów UE w Katowicach

W jubileuszowym roku akademickim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Stowarzyszenie Absolwentów UE w Katowicach" “COLLEGIUM" zapraszają do udziału w konkursie "Wybitni Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach".

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menedżerów, przedsiębiorców i analityków już od 85 lat. Co roku mury uczelni opuszcza prawie 2 tysiące absolwentów. Wielu z nich robi spektakularne kariery, osiąga sukcesy, zakłada start-upy przynoszące wielkie zyski czy staje za sterami znanych firm. W tym roku narodził się pomysł nagradzania najwybitniejszych z nich. Począwszy od 2022 roku, podczas święta uczelni, laureaci konkursu będą otrzymywać od rektora pamiątkowe statuetki, a pamiątkowa tabliczka z ich imieniem i nazwiskiem zawiśnie na terenie uniwersyteckiego kampusu.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne, firmy i instytucje. Konkurs jest przeznaczony dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale także uczelni funkcjonujących tam pod poprzednimi nazwami, czyli Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach (WSE) i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice).

W konkursie zostaną nagrodzone osoby, które osiągnęły znakomite wyniki w obszarze zawodowym, społecznym lub naukowym oraz w kategorii “Wschodząca gwiazda” przeznaczonej dla absolwenta do 35 roku życia, który wykazuje szczególny potencjał w co najmniej jednym z tych obszarów. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do końca października!

Więcej informacji o konkursie znajduje się >>TUTAJ<<