Tanie warzywa, duża oferta owoców sezonowych

Na Rynku Hurtowym Bronisze nadal tanie są warzywa spod osłon, dlatego to dobry moment na zakup na przetwory papryki, bakłażanów, cukinii czy pomidorów. Ze względu na wakacje, kupujących jest mniej.

Maciej Kmera z Rynku poinformował, że papryka kosztuje ok. 2 zł/kg, cukinia 1,5-2 zł/kg, a bakłażan 2-3 zł/kg. Tanie są pomidory z gruntu, które można kupić w cenie 0,6-1 zł/kg.

Za kilogram marchwi zapłacimy 0,8-1,3 zł, a cebuli z łuską 0,8-1 zł. Kapusta biała kosztuje 2,5-3,5 zł za sztukę, a kalafiory 1,5-2,5 zł. Ustabilizowały się ceny warzyw korzeniowych, a cena pietruszki wróciła do wyższego zakresu średnich cen z lat poprzednich, czyli 5-6 zł/kg.

W sprzedaży są maliny typu jesiennego (Polesie i Polka), a ich ceny są zróżnicowane ze względu na upały, które mają wpływ na jakość owoców. Cena za kilogram malin waha się od 6 do 12 zł.

Dużo jest śliwek, stąd niskie ceny - w zależności od gatunku, kosztują one od 0,6 do 1,5 zł/kg. Wzrosły ceny borówki amerykańskiej - do poziomu 17-20 zł/kg; plantatorzy podwyżkę tłumaczą stratami związanymi z upałami.

Na rynku w Broniszach pojawia się coraz więcej odmian jabłek, a ich ceny spadają. Można już kupić Lobo – odmianę typowo przechowalniczą; ceny zależą od wielkości owoców i wahają się w granicach 1-1,66 zł/kg.

Popularne letnie gruszki Faworytki-Klapsy są w tym roku słabej jakości, dlatego ich ceny są zróżnicowane i wynoszą od 2 do 4,5 zł/kg.

Utrzymuje się wysoki popyt na arbuzy, których ceny wzrosły do 2,5 zł/kg.