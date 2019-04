Tchórzewski: chcemy, by rząd przyjął politykę energetyczną latem

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował we wtorek, że „chciałby”, aby rząd przyjął Politykę Energetyczną Państwa latem tego roku. Nie wykluczył jednocześnie, że już po przyjęciu, PEP mogłaby być jeszcze zmieniana.

"Chcielibyśmy, żeby +w okolicach wakacji+ Rada Ministrów przyjęła PEP 2040, gdyż daje to możliwość pracy w wielu innych dziedzinach. I jeśli nawet potem będą zmiany w związku z planem dla energii i klimatu 2021-2030, to jest to lepsze wyjście, niż czekanie na zatwierdzenie planu przez Komisję Europejską” - powiedział Tchórzewski na posiedzeniu sejmowej komisji energii.

Zobacz więcej Krzysztof Tchórzewski fot. Maciej Jarzebinski /FORUM

Mówiąc o projekcie PEP, minister stwierdził, że „musimy myśleć o tym, że energii musi być więcej”. Wyraził jednocześnie przekonanie, że Komisja Europejska zgodzi się, by ewolucja polskiej energetyki była wolniejsza.

Jak podkreślał, rozwój OZE w Polsce musi postępować równolegle z zagwarantowaniem mocy rezerwowych. Jego zdaniem, polski system elektroenergetyczny nie jest gotowy na gwałtowny przyrost źródeł odnawialnych. Musi to być ewolucja, która jednocześnie zapewni dostosowanie się do wymogów UE przy utrzymaniu bezpieczeństwa - ocenił.

Jak poinformował dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa ME Tomasz Świetlicki, do projektu PEP zgłoszono ok. 1800 uwag i trwa ich katalogowanie, i ocena.

Zauważył, że wiele obszarów PEP oraz Planu na rzecz Klimatu i Energii, który Polska musi złożyć do końca roku do KE, pokrywa się.

Świetlicki poinformował, że uwagi, jakie napłynęły do ME w wielu obszarach były skrajne. Np. jeśli chodzi o tempo odchodzenia od węgla. Strona społeczna podkreśla, że utrzymanie obecnego wydobycia i zużycia węgla jest konieczne - zaznaczył.

Według ME, w PEP uwzględnione mają być „większe ambicje spółek gazowych i paliwowych w produkcji biogazu”.

Dyrektor dodał, że większość uwag w kwestii OZE zarzucała rządowi za mało ambitne cele.