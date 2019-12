Technologie zmieniają handel

Branża handlowa chętnie inwestuje w innowacje, które w dłuższym czasie przynoszą zyski, zwiększają zadowolenie klientów. Najnowsze rozwiązania technologiczne dają także możliwość obniżenia kosztów dzięki automatyzacji sprzedaży.

Momentem, który bez wątpienia zmienił handel, było upowszechnienie się szybkiego internetu: mobilnego LTE i światłowodu… Tak szybkiego i niezawodnego, że możliwe było wprowadzenie na masową skalę bezpiecznych płatności bezgotówkowych — najpierw kartami płatniczymi, następnie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. To sprawiło, że sklepy internetowe zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu.

Czekając na tsunami

Kolejny krokiem — lepiej powiedzieć skokiem — stanie się w handlu uruchomienie sieci 5G, z jej wielkimi możliwościami, jeśli chodzi o prędkość transmisji danych, szerokość pasma, niezauważalnie małe opóźnienie i niezawodność.

W listopadzie 2019 r. Polityka Insight opublikowała raport „Jak 5G napędzi rewolucję cyfrową w polskim handlu detalicznym”. Autor opracowania, Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej Polityka Insight, przytoczył w nim dane dotyczące inwestycji w AI. Według Juniper Research globalne wydatki na usługi związane ze sztuczną inteligencją w samej branży handlu detalicznego wzrosną z 3,6 mld USD w 2019 r. do 12 mld w 2023 r. To, co czeka nas w związku z pełnym uruchomieniem 5G, Tokarczyk nazwał informacyjnym tsunami. Łatwo przewidzieć, że za tsunami informacji zaleje nas fala nowych, superinteligentnych rozwiązań. Być może będzie to oznaczać całkowitą zmianę modelu sprzedaży.

Wyobraźmy sobie, że towary są dostarczane do domu klienta przez drony, a zakupy w zautomatyzowanym sklepie można robić całą dobę, bez kolejek, płacenia przy kasie. Niczego nie zabraknie, bo półki są zapełniane automatycznie, a odpowiedzialność za to ponoszą aplikacje wsparte analizą przeprowadzoną przez sztuczną inteligencję. Lodówki same zamawiają zakupy spożywcze. Dostawy innych potrzebnych rzeczy wczytuje się na monitorze urządzenia mobilnego, a suknie koktajlowe można godzinami przymierzać w wirtualnej przymierzalni. Konta bankowe same opłacają stałe wydatki, a pozycje niestandardowe sygnalizują na smartfonie właściciela do potwierdzenia…

— Sieci handlowe coraz częściej i na większą skalę korzystają z programów i algorytmów do lepszej personalizacji, lepszego zarządzania sklepem i dostawami. Natomiast 5G pozwoli na zastosowanie analityki wideo na szeroką skalę, ponieważ pomoże w przesłaniu dużej ilości danych oraz na analizę w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym. Wreszcie przesłanie danych, szybka ich ocena przez program, algorytm czy sztuczną inteligencję i odesłanie wyników. To możliwe dzięki mniejszym opóźnieniom. I w końcu przechylenie modelu analitycznego z autonomicznego (komputer/program/serwer w każdym sklepie) na chmurowy — tłumaczy Karol Tokarczyk.

Automatyzacja obsługi

Dzięki możliwościom nowej technologii branża będzie mogła zautomatyzować większość procesów obsługi klienta. Jak przekonuje analityk Polityka Insight, przyszłość handlu detalicznego to sklepy bezobsługowe. Otwarte całą dobę, siedem dni w tygodniu i… bez pracowników. Dzięki systemowi czujników wybierane przez klienta produkty będą automatycznie dodawane do listy zakupów, a po jej zatwierdzeniu nastąpi automatyczna płatność. Możliwym już dziś do zaobserwowania rozwiązaniem w wielu sklepach są kasy i kioski samoobsługowe, które nie wymagają kasjera.

Autor raportu podaje przykład rozwiązania SmartCart firmy Zeroqs, czyli koszyka sklepowego, w którym umieszczono skaner i ekran dotykowy.

— Urządzenie kasuje produkt po włożeniu do koszyka, wyświetla jego cenę na ekranie, a płatność za cały koszyk realizowana jest automatycznie wybraną wcześniej metodą płatności bezgotówkowej. Firma ma podpisane dwa kontrakty na dostawę rozwiązań: z Carrefourem i Ikeą — informuje analityk.

Obecnie podobne rozwiązanie z automatycznym rejestrowaniem wybranych produktów w przestrzeni kasowej, bez przykładania kodu produktu do czytnika, wykorzystuje Decathlon.

W zautomatyzowanym sklepie klient nie potrzebuje sprzedawcy, by znaleźć poszukiwany produkt. W zakupach pomagają mu czujniki i urządzenia mobilne — smartfon lub inteligentne ekrany zainstalowane w sklepie.

Pierwszy polski sklep tego typu „take & go” otworzyła we wrześniu tego roku firma Surge Cloud z Poznania. Można w nim dokonywać zakupów po zalogowaniu się do aplikacji i podaniu swoich danych, w tym preferowanej metody płatniczej. Drzwi do sklepu otwierają się po zeskanowaniu wyświetlanego przy wejściu kodu QR. Dzięki czujnikom na opakowaniach system oblicza wysokość rachunku. Drzwi sklepu otworzą się ponownie dopiero po dokonaniu zapłaty.

Kolejny przykład automatyzacji sprzedaży to inteligentny ekran wyświetlający informacje na temat interesującego klienta produktu. Zaprojektowała go firma M4B. Dzięki czujnikom umieszczonym w klipsach antykradzieżowych urządzenie wie, jaki towar został wybrany z półki i automatycznie wyświetla informacje na jego temat.

— Obecnie takie rozwiązanie jest testowane w sieci CCC przy sprzedaży obuwia. Na ekranie podawany jest rozmiar, informacje o produkcji, materiał i miejsce wykonania, a także dostępność rozmiarów. Dzięki temu klient nie musi angażować pracownika sklepu — tłumaczy Karol Tokarczyk.

Internet rzeczy powie

Jak czytamy w raporcie, dzięki internetowi rzeczy, który połączy z sobą miliony urządzeń — od sprzętu AGD przez inteligentne liczniki energii i systemy monitoringu po samochody autonomiczne — zmieni się sposób dokonywania zakupów, transportu towarów czy zarządzania towarem i jego dostawą. Zaawansowane rozwiązania wykorzystujące algorytmy oparte na sztucznej inteligencji służą kontroli ułożenia towaru na półce i rozpoznają, kiedy trzeba go uzupełnić — automatycznie wysyłają zamówienia do magazynów lub producenta.

bc64433c-8c2e-11e9-bc42-526af7764f64

Puls Innowacji Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC ZAPISZ MNIE

Puls Innowacji autor: Anna Bełcik Wysyłany raz w tygodniu Najważniejsze informacje o rozwoju i finansowaniu nowych technologii. Ciekawostki ze świata gigantów, start-upów i funduszy VC consents-consent_329 Chcę otrzymywać newsletter Puls Innowacji ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Firma Perfect Data produkuje systemy zapewniające ciągły monitoring dostępności asortymentu dzięki czujnikom zmian na półkach, które komunikują personelowi potrzebę uzupełnienia lub zamówienia w hurtowni odpowiedniego towaru. Aplikacja firmy Sagra Technology tworzy tzw. planogram, czyli wizualizację ustawienia towaru na półkach. Pracownik wykonuje zdjęcie regału, po czym AI porównuje stan faktyczny z planem i proponuje umieszczenie określonych produktów we wskazanych miejscach. Jednocześnie aplikacja składa zapotrzebowanie na towary w magazynie lub bezpośrednio u producenta, jeżeli któregoś zaczyna brakować na półce. Takie rozwiązania będą się rozwijać.

Personalizacja oferty

Zmieni się również sposób komunikacji między sklepem a klientami. Sprzedawcy będą coraz bardziej personalizować ofertę. Stanie się tak dzięki badaniu preferencji klientów i tworzeniu ich modeli w oprogramowaniu, na podstawie informacji z bazy danych, kamer i czujników.

„Działający w chmurze algorytm identyfikuje za pośrednictwem kamer typ klienta (np. pod względem wieku czy płci) i ocenia, jakie mogą być jego preferencje zakupowe. Na ich podstawie wybiera najlepiej dostosowaną ofertę. Co ważne, tego typu algorytmy oparte na sztucznej inteligencji mogą same się uczyć, analizując, z której oferty statystycznie skorzysta dany typ klienta i odpowiednio zmieniając wyświetlane w przyszłości komunikaty” — czytamy w raporcie.

Urządzenia będą też śledzić zachowanie klientów w sklepie np. poprzez analizę ruchu lub obciążenia półek sklepowych, by stworzyć odpowiednie scenariusze zakupowe i pomóc klientom dokonać zakupów. Algorytmy będą efektywnie zachęcać do zakupu produktów powiązanych lub pomagać w wyborze konkretnego asortymentu. Na spadek liczby zwrotów zakupów odzieży lekarstwem mają być wirtualne przymierzalnie.

— Już dziś z podobnego rozwiązania korzysta e-obuwie i CCC. Czujniki mierzą naszą sylwetkę, proponują produkt. Podobna aplikacja z użyciem rozszerzonej rzeczywistości może działać na urządzeniach mobilnych, wyświetlając ubrania na naszej sylwetce — wyjaśnia Karol Tokarczyk.

Zakupy pod dom

Poza automatyzacją i personalizacją czekają nas zmiany w logistyce. Sztuczna inteligencja pomoże w lepszym planowaniu tras, czasu dowozu towaru i logistyki ostatniej mili. Testuje się drony w funkcji kuriera (Amazon) i autonomiczne samochody dostawcze.

ROZMOWA Z BOŻENĄ LEŚNIEWSKĄ, WICEPREZES ZARZĄDU DS. RYNKU BIZNESOWEGO ORANGE POLSKA

Warto współpracować z integratorem

Jakie rozwiązania Orange można przywołać jako flagowy przykład wpływu technologii na handel?

Przykładów mamy wiele. Wspólnie z Leroy Merlin i Sony Mobile przygotowaliśmy platformę cyfrową wspierającą obsługę sprzedażową. Prawie 11 tys. pracowników sieci otrzymało smartfony z dostępem do internetu i aplikacjami wspierającymi sprzedaż oraz komunikację. Dzięki temu każdy pracownik zyskał średnio godzinę, którą może przeznaczyć na obsługę klientów. To 10 tys. godzin dziennie w skali firmy. Innym przykładem jest rozwiązanie wdrożone, we współpracy z partnerami, dla sklepów jubilerskich Oriens Bijou, wykorzystujące m.in. sztuczną inteligencję. Umożliwia szybką reakcję na potrzeby klientów: tworzenie ofert, usprawnienie wyprzedaży i zwiększenie sprzedaży dzięki proponowaniu dodatkowych produktów. Chcę podkreślić, że rozwiązania usprawniające biznes nie muszą oznaczać dużych jednorazowych wydatków. Proponujemy rozwiązania abonamentowe. To sprawdza się w dużych sieciach sprzedaży.

Jakie widzi pani obszary dla zmian technologicznych w handlu?

Moim zdaniem handel stoi przed wieloma wyzwaniami, tj. rosnące wymagania klientów, deficyt personelu i wzrost kosztów pracy. Pomocna jest technologia, która umożliwia sprawną i spersonalizowaną obsługę. Naszą rolą jest wsparcie branży handlowej w tych aspektach biznesu.

Jaką rolę w tych zmianach odegrają operatorzy?

Bez światłowodu i nadchodzącej ery 5G współczesny handel nie może się rozwijać. Szybka transmisja oraz technologie mobilne powodują, że sposób robienia zakupów się zmienia. Pojawiają się aplikacje wspierające sprzedaż, a obsługa klienta coraz bardziej się automatyzuje. Możemy korzystać z samoobsługowych kas i kiosków. W niedalekiej przyszłości sklepy zmienią się dzięki wprowadzeniu 5G i internetu rzeczy. Dzięki nim powstaną w pełni zautomatyzowane punkty handlowe zarządzane przez sztuczną inteligencję, których funkcjonowanie umożliwi przetwarzanie informacji z kamer, czujników i aplikacji zakupowych. Oprócz jakości łączy kluczowe jest także bezpieczeństwo sieci oraz oferta rozwiązań cyfrowych. Dzięki kompleksowej usłudze chmurowej sklepy i sieci handlowe zyskują gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych danych. Powierzenie odpowiedzialności za całość usług telekomunikacyjnych oraz ICT jednemu podmiotowi zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie procesu transformacji. Takim podmiotem może być Grupa Orange dzięki posiadaniu w swoim portfolio integratora Integrated Solutions oraz softwarehouse BlueSoft.

Agata Mazurek

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗