Tencent notuje potężne spadki po dekrecie Trumpa

Prezydent USA zakazał podpisywania przez amerykańskie firmy umów z chińskimi platformami internetowymi, w tym należącym do holdingu Tencent WeChatem. Gigant technologiczny odnotował ogromne spadki na azjatyckich giełdach i stracił ok. 30 mld USD kapitalizacji rynkowej.

Dekret Donalda Trumpa zwiększył obawy inwestorów, że pogarszające się relacje USA-Chiny będą obciążające dla gospodarki. Niejasne sformułowane zarządzenie wywołało obawy, że będzie miało zastosowanie nie tylko do usług przesyłania wiadomości i płatności Tencent w USA, ale także do relacji biznesowych z niektórymi z największych korporacji w Ameryce. Spowodowało to, że podczas porannej sesji na giełdzie w Hongkongu akcje koncernu spadły o ponad 10 proc.

Akcje zmniejszyły straty do 4,3 proc. o 13:53 czasu lokalnego po tym, jak USA wyjaśniły, że zakaz obejmie tylko usługę WeChat.

Tencent jest uznawany za największego na świecie wydawcę gier pod względem przychodów. Współpracuje z amerykańskimi liderami rynku, takimi jak Activision Blizzard Inc. i Electronics Arts Inc., ma udziały w firmie Epic Games Inc., twórcy Fortnite i jest właścicielem twórcy League of Legends, Riot Games.

Przed piątkowym spadkiem Tencent był warty 686 mld dolarów, co czyniło go ósmą co do wielkości spółką na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.