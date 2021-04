Amerykański inwestor Peter Thiel jest zwolennikiem kryptowalut, szczególnie bitcoina. Mimo to dostrzega możliwość wykorzystania go przez Chiny do podważenia statusu USA.

Podczas wirtualnego „okrągłego stołu”, zorganizowanego przez Fundację Richarda Nixona, Thiel wezwał rząd USA do rozważenia ściślejszej regulacji rynku kryptowalut.