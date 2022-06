To nie koniec podwyżek w Polsce

Inflacja wciąż jest wysoka, a ceny ropy naftowej dalej rosną, co może spowodować jej utrzymanie na wysokim poziomie, nawet przy wyższym efekcie bazy. Gdzie można szukać szczytów stóp procentowych w Polsce? Czy można też liczyć, że stopy procentowe zaczną w końcu rosnąć w Europejskim Banku Centralnym, co również może wpłynąć na ograniczenie zewnętrznej presji inflacyjnej w Polsce?

W tym roku czeka nas jeszcze 6 posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, ale 5 decyzji dotyczących stóp procentowych. Licząc, że na każdym posiedzeniu będziemy mieli decyzję o podwyżce o standardowe 25 punktów bazowych, stopy procentowe w Polsce mogłyby sięgnąć 7,25%. Prawdopodobnie w tych okolicach 7,25%-7,5% powinniśmy szukać szczytu podwyżek, oczywiście jeśli inflacja w końcu zacznie odwracać. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, już w przyszłym roku można byłoby oczekiwać obniżek w kierunku stopy neutralnej. Jak przedstawiają się oczekiwania rynkowe? Trzymiesięczny WIBOR zakłada stopę na poziomie 6,7%, co oznacza przynajmniej 3 podwyżki o 25 pb, natomiast 6 miesięczny WIBOR znajduje się na poziomie 7%. Kontrakt na stopę procentową za 9 miesięcy na 3 miesiące, czyli tzw. FRA 9x12 zakłada, że stopa procentowa sięgnie poziomu 7,8%. Prawdopodobnie powinniśmy szukać szczytu stopy procentowej w okolicach połowy dynamiki inflacji. Wobec ostatnich odczytów inflacyjnych powinniśmy właśnie celować w poziom 7% lub nieco wyżej. Oczywiście wszystko będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji. Wspomniane dalsze wzrosty cen ropy naftowej nie napawają optymizmem, choć warto pamiętać, że ropa zbliża się do potencjalnego miejsca destrukcji popytu, co potencjalnie mogłoby skutkować nawet totalnym załamaniem cen. Nie jest to jednak scenariusz bazowy.

Dzisiaj ważna decyzja ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Chociaż stopy procentowe dzisiaj raczej nie zostaną podniesione, to jednak będziemy mieli prawdopodobnie komunikację zakończenia programu QE oraz być może sygnalizację ścieżki podwyżek stóp procentowych. Generalnie cała decyzja jest już w cenie, dlatego inwestorzy będą czekali na to, czy dojdzie do zwiększenia jastrzębiego tonu, który i tak w ostatnich tygodniach był bardzo mocny, czy jednak złagodzenia. Banki komercyjne oczekują już podwyżek rzędu 150-200 punktów bazowych w tym roku ze strony EBC. Wydaje się to dużo jak na bank, który od 10 lat nie decydował się na żadną podwyżkę i jedynie dokładał płynności za pomocą programu skupu aktywów. Z drugiej strony wysoka inflacja wymaga tego, aby stopy procentowe sięgnęły poziomu neutralnego.

Przed godziną 10:00 EURUSD notowany jest nieco powyżej poziomu 1,07. Z kolei za euro płacimy 4,5833 zł, za dolara 4,2783 zł, za funta 5,3500 zł, za franka 4,3689 zł.