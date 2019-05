Toyota i Honda mocniej zacisną pasa

Dwóch czołowych japońskich producentów samochodów planuje mocniej „zacisnąć pasa” w nadchodzących latach, aby uwolnić gotówkę na rozwój samochodów elektrycznych i usług współdzielenia. Podkreślają przy tym trudne zadanie, jakie stoi przed tradycyjnymi producentami samochodów w obliczu szybko zmieniającej się branży, donosi Reuters.

Toyota Motor największy japoński koncern motoryzacyjny twierdzi, że wyższe koszty opracowania nowych technologii, takich jak samochody hybrydowe, elektryczne czy samojezdne, zwiększają presję na generowanie oszczędności tam, gdzie to jest tylko możliwe.

Natomiast Honda Motor oświadczyła, że zmniejszy swoją ofertę pojazdów, aby obniżyć koszty produkcji.

W zeszłym roku wciąż nie byliśmy w stanie odpowiednio zrestrukturyzować i ograniczyć naszych kosztów - powiedział Koji Kobayashi, dyrektor finansowy Toyoty, dodając, że nakłady inwestycyjne wymagane na nowe technologie i inne koszty badań i rozwoju sprawiają, że wysiłki na rzecz ograniczenia kosztów stają się coraz większym wyzwaniem.

Z kolei Takahiro Hachigo, dyrektor generalny Hondy, powiedział, że do roku 2025 trzeci co do wielkości japoński producent samochodów zmniejszy liczbę wariantów modeli samochodów do jednej trzeciej obecnej oferty, zmniejszając globalne koszty produkcji o 10 proc. i przekierowując te oszczędności na zaawansowane badania i rozwój.

Toyota oczekuje, że redukcja kosztów przyczyni się do podniesienia zysku operacyjnego o 3,3 proc. do 2,55 biliona jenów (23,20 mld USD) w roku finansowym do marca 2020 r. We właśnie zakończonym roku Toyota zanotowała zysk operacyjny w wysokości 2,47 bln jenów.

Realizacja prognozy redukcji kosztów pomogłaby natomiast Hondzie zwiększyć zysk operacyjny o 6 proc. do 770 mld jenów w ciągu roku do marca. W minionym roku obrachunkowym zysk spadł o 13 proc. do 726 mld jenów głównie z powodu wahań kursów walutowych i kosztów związanych z planami spółki odnośnie zamknięcia zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii i Turcji w 2021 r.