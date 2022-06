Toyota wycofa z rynku blisko 3 tys. aut

W czwartek japoński koncert motoryzacyjny przekazał informację o wycofaniu z rynku SUV-ów bZ4X. Spośród 2,7 tys. wyprodukowanych pojazdów 2,2 tys. trafiło do Europy, 260 do Stanów Zjednoczonych, 20 do Kanady i 110 do Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wycofanie modelu nastąpiło po tym, jak japoński regulator ds. bezpieczeństwa drogowego zauważył, że ostre zakręty oraz nagłe hamowanie mogą doprowadzić do poluzowania się śruby piasty, co zwiększa ryzyko oderwania się koła od pojazdu.

Organ zalecił kierowcom zaprzestanie użytkowania pojazdu do czasu wprowadzenia trwałego środka naprawczego.