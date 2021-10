Track Tec na inwestycyjnej sinusoidzie

Wahania na rynku inwestycji kolejowych utrudniają działalność m.in. dostawcom materiałów. Firmy, dotkliwie odczuwające brak przetargów w Polsce, szukają zamówień za granicą.

W tym roku PKP Polskie Linie Kolejowe planowały ogłosić przetargi za 17 mld zł. Problemy, m.in. z uruchomieniem unijnego finansowania na nową perspektywę, do 2027 r., powodują, że w praktyce na rynku mogą pojawić się w tym roku postępowania warte jedynie 3-3,5 mld zł. Firmy budowlane realizują jeszcze kontrakty z perspektywy 2014-20, które mają być rozliczone do końca 2023 r. W trudniejszej sytuacji są natomiast dostawcy materiałów, którzy rozbudowali potencjał i dostarczyli już wiele wyrobów do realizacji kontraktów z minionej perspektywy. Nowa startuje powoli, a producenci pilnie potrzebują zamówień. Szukają szczęścia na innych rynkach.