Transportowa rewolucja

Około dwóch godzin potrwa dojazd pociągiem z Gdańska, Krakowa lub Poznania do CPK. Ta ogromna inwestycja infrastrukturalna to serce strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju — zapewnił premier Mateusz Morawiecki

W obecności szefa rządu władze spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zaprezentowały w środę projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego dla tej inwestycji. Zawarto w nim mapy korytarzy dla nowych linii kolejowych prowadzących z różnych stron Polski do nowego lotniska w połowie drogi między Warszawą i Łodzią.

— Dotrzymaliśmy słowa: dziś pokazujemy Polakom Strategiczne Studium Lokalizacyjne dla 10 „szprych” i szczegółowy plan budowy ponad 1600 km nowych linii kolejowych — mówił premier Mateusz Morawiecki.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Projekt inwestycji przewiduje, że w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tys. ha, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W jego skład wejdą też inwestycje kolejowe. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City z obiektami targowo-kongresowymi, konferencyjnymi i biurowymi.

Nowy etap przygotowań

Koszt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) szacowany jest wstępnie na 35 mld zł. Według rządowej koncepcji CPK lotnisko ma zacząć działać do końca 2028 r. Zgodnie z założeniami sprawny dojazd do niego zapewnić mają nie tylko drogi szybkiego ruchu, ale przede wszystkim szybkie połączenia kolejowe. Miejscami będą one budowane od podstaw na nowych trasach, a częściowo powstaną w drodze modernizacji obecnie istniejących szlaków.

— Wszędzie tam, gdzie udajemy się za granicę: Japonia czy Davos, Berlin czy Waszyngton, język, jakim mówimy o CPK, jest jasny. Nasi partnerzy zagraniczni doskonale rozumieją, jak potrzebną inwestycją jest CPK — powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, CPK to największa inwestycja infrastrukturalna realizowana przez polski rząd.

— Jestem przekonany, że CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki. Będzie to ogromna szansa rozwoju dla Polski — dodał szef rządu.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL) dla CPK to nowy etap procesu planistycznego Programu Kolejowego CPK. To również kamień milowy w przygotowaniach do budowy ponad 1,6 tys. km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków łączących poszczególne regiony kraju z CPK i Warszawą. Przedstawione korytarze będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych.

W kwietniu 2019 r. premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Programu Kolejowego CPK i przyjętą przez rząd nowelizację rozporządzenia zawierającego wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Wewnątrz każdego z przedstawionych korytarzy linii kolejowych zaprezentowane są warianty przebiegu danej linii. Jak wyjaśniał podczas Kongresu Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, mają one charakter orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej linii będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych.

Sprawniej po Polsce i Europie

— Wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających połączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godz. — przypomniał Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej.

Jak wynika z założeń przygotowywanych inwestycji, podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi około 30 minut. Przejazd między Warszawą i Wrocławiem, Gdańskiem i Poznaniem ma zająć około 2 godzin. Dzięki inwestycjom CPK z Krakowa do Katowic przejedziemy w zaledwie 35 minut, podczas gdy dziś trzeba na to co najmniej godzinę dłużej.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę ponad 1,6 tys. km nowych linii, tzw. kolejowych szprych, prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Każda z 10 szprych prowadzących do CPK będzie się składać z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za modernizację torów będzie odpowiadać spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

W ramach pierwszego etapu, czyli jeszcze przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km całkowicie nowej linii Warszawa-CPK-Łódź, po której pociągi będą jeździły z prędkością do 250 km/godz.

CPK ożywi rynek lotniczy

Mikołaj Wild, prezes CPK, uważa, że rynek lotniczy w UE dusi się z powodu zbyt małej przepustowości. Jego zdaniem kryje się za tym nie tylko nieuporządkowanie przestrzeni powietrznej, lecz także brak dużego portu przesiadkowego, który obsłużyłby potrzeby Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Polski rynek lotniczy oceniany jest jako jeden z najszybciej rozwijających się w Europie. Na razie statystyczny Polak lata niewiele ponad raz do roku, a obywatel „starej” Unii kilka razy częściej. Z perspektywy przewoźników przylatujących do Europy Środkowej, CPK będzie najlepiej położonym portem lotniczym dla połączeń z takich kierunków azjatyckich jak Chiny, Indie, Malezja, Indonezja, Japonia czy Korea. Ponadto

dzisiaj najważniejszymi portami przesiadkowymi dla polskich pasażerów są Frankfurt, Paryż, Londyn czy Amsterdam.

CPK może być dla Polski silnym impulsem rozwojowym. Tak projekt ten ocenili eksperci uczestniczący m.in. w panelu tematycznym zorganizowanym podczas Kongresu 590 w Rzeszowie w październiku 2019 r. Taki wniosek płynie też z licznych raportów branżowych na temat CPK, np. PwC oraz Baker McKenzie i Polityki Insight.

Prezes Wild ma nadzieję, że nowe lotnisko dokona rewolucji infrastrukturalnej w Polsce i będzie znakiem zmian w Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach Trójmorza. Będzie lotniskiem pierwszego wyboru dla całego regionu, w którym mieszka około 180 mln osób.

Wszystkie linie kolejowe prowadzące do CPK — tzw. szprychy — zostały wpisane do rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. CPK będąc w 100 proc. własnością skarbu państwa, zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

10 - Tyle tras kolejowych będzie prowadziło do Centralnego Portu Komunikacyjnego z największych miast Polski i najważniejszych węzłów komunikacyjnych. Zbiegną się one w CPK, jak szprychy w piaście koła. Będą się składały z nowych odcinków torów wybudowanych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny oraz z fragmentów istniejących, wyremontowanych lub zmodernizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

2,5 godz. - Taki jest planowany maksymalny czas dojazdu do Warszawy i CPK z większości głównych miast Polski. Tak szybkie podróżowanie będzie możliwe dzięki sieci szprych, wśród których znajdą się odcinki o standardzie Kolei Dużych Prędkości.

2 godz. - W takim czasie można będzie dojechać do Warszawy z Wrocławia i Poznania.