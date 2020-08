Trump otrzymał nominację Republikanów

Pierwszego dnia konwencji delegaci Partii Republikańskiej wybrali Donalda Trumpa na jej kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Wcześniej w poniedziałek nominację na wiceprezydenta otrzymał sprawujący ten urząd Mike Pence. W partyjnych prawyborach para Trump-Pence de facto nie miała konkurencji.



Z uwagi na epidemię koronawirusa konwencja Republikanów odbywa się w znacznym stopniu online. Na jej pierwszy dzień do Charlotte w Karolinie Północnej przyjechało kilkuset delegatów, część łączyła się ze zgromadzonymi online.



Prezydent Trump jest w drodze do Karoliny Północnej. Oczekuje się, że w Charlotte wygłosi krótkie przemówienie.



Od wtorku do czwartku konwencja odbywać się będzie głównie w Waszyngtonie.



Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Ubiegający się o reelekcję Trump zmierzy się w nich z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem.