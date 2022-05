Turecka lira słabnie dziewiąty dzień z rzędu

W relacji do amerykańskiego dolara dzisiejsza przecena sięga ponad 2,1 proc. sprowadzając parę do poziomu 15,8838, najniższej wartości od grudnia 2021 r. Od początku br. korekta sięga 16 proc. co jest jednym z trzech najsłabszych wyników poza ghandyjską cedi oraz rupią ze Sri Lanki.

Sytuacji nie jest w stanie uratować – przynajmniej na razie - rozpoczęta wczoraj (16.05) akcja banków państwowych, które sprzedają waluty obce by wesprzeć lirę. W dwa dni sprzedały one ponad 1 mld USD, ale dzisiaj tempo interwencji zdecydowanie spadło, co pognębiło i tak już złe nastroje.

Agencja Bloomberg podkreśla, że turecka waluta znalazła się pod presją, ponieważ rosnący deficyt na rachunku obrotów bieżących, gwałtownie rosnąca inflacja i bardzo luźna polityka monetarna podkopują zaufanie inwestorów i to w momencie, kiedy pogorszył się globalny sentyment do ryzyka.

Negatywnie na turecką walutę przekładają się „naciski ekonomiczno-polityczne” prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, według którego, wyższe stopy procentowe napędzają inflację i bardzo szkodzą gospodarce.

Inwestorzy odwracają się też od długu Turcji. Koszt ubezpieczenia rządowych obligacji na wypadek niewypłacalności w okresie pięciu lat wzrósł powyżej 710 punktów bazowych, oscylując w pobliżu najwyższego poziomu od 2008 r.