Turecka lira umacnia się dzięki zapowiedzi, że Katar wesprze gospodarkę Turcji kwotą 15 mld USD, donosi Reuters.

Kurs dolara spadł poniżej 6 TRY. Obecnie lira umacnia się o 1,35 proc. do 5,84 za dolara. Kilka dni temu trzeba było płacić za niego ponad 7 TRY.

W środę emir Kataru zatwierdził wsparcie gospodarki Turcji projektami, inwestycjami i depozytami łącznej wartości 15 mld USD. Wcześniej spotkał się w Ankarze z prezydentem Tayyipem Erdoganem.