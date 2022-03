Tydzień pod znakiem odreagowania

Po świetnej pierwszej połowie tygodnia, końcówka przynosi schłodzenie optymizmu, a główne indeksy stabilizują się.

W przypadku niemieckiego DAXa są to okolice 14400 pkt, podczas gdy S&P500 pozostaje blisko 4400 pkt. Odbijają ponownie jednak notowania ropy. Europa ponownie wraca do tematu nałożenia embarga na rosyjskie surowce, a odmiana WTI wraca powyżej 100 dolarów za baryłkę. Na rynku złota bez większych zmian, a notowania pozostają w okolicy 1940 USD za uncję. Wciąż zyskują chińskie spółki. Tym razem po spekulacjach sugerujących, że Ludowy Bank Chin planuje poluzować politykę monetarną. Rynek akcyjny zmierza do zakończenia najlepszego tygodnia od listopada 2020 roku. Długo oczekiwane i wycenione już rozpoczęcie normalizacji polityki monetarnej przez Fed, znajduje się w cieniu innych wydarzeń. Kluczowy pozostaje konflikt pomiędzy krajami Zachodu, a Rosją w obszarze gospodarczym. Potencjalne ograniczenie importu surowców może wywołać jeszcze duże implikacje. Choć główne indeksy zmierzają do odrobienia spadków spowodowanych rosyjską inwazją, to za wcześnie jeszcze, aby powiedzieć, że akcje mają otwartą drogę do powrotu na szczyty. Pentagon informuje, że przedłużająca się wojna, przy dostawach sprzętu dla Ukrainy i utrzymujących się sankcjach nałożonych na Rosję, może prowadzić do kolejnych gróźb użycia broni nuklearnej.

Na rynku walutowym eurodolar po dojściu do 1.11 oddaje część ostatnich wzrostów. Amerykańska waluta ma jednak za sobą słaby tydzień i pierwszy raz od miesiąca spada na wartości. Dziś Biden rozmawiać będzie z prezydentem Chin Xi na temat rosyjskiej agresji w Ukrainie i przestrzegać przed pomocą Kremlowi. W przeciwnym razie USA mają również zdecydować o nałożeniu sankcji na Chiny. Zakończone dziś posiedzenie Banku Japonii nie przyniosło zmian, a tamtejsza polityka monetarna pozostaje relatywnie luźna wobec tej sprawowanej przez inne banki centralne. Inflacja w Japonii bowiem jeszcze nie jest problemem. Kurs USDJPY ponownie dobija do 6-letnich szczytów na poziomie 119. Wraz z tym jak stopy procentowe w USA sukcesywnie będą pięły się w górę powinno to w tym przypadku zwiększać przewagę dolara. Po wczorajszej bardziej gołębiej od oczekiwań podwyżce stóp procentowych przez Bank Anglii para GBPUSD pozostaje blisko 1.31. Kalendarium makroekonomiczne nie należy dziś do najciekawszych, a w centrum uwagi rynków będzie rozwój wydarzeń w Ukrainie.