Wbrew powszechnej opinii, gospodarka eurolandu skorzysta bardziej z działań stymulacyjnych w tym roku niż gospodarka USA, twierdzi Arend Kapteyn, szef globalnych badań i strategii w UBS.

Prezydent Joe Biden ogłosił wcześniej w tym roku plan działań stymulacyjnych wartości 1,9 bln USD. W Europie program wsparcia gospodarki w wychodzeniu z kryzysu ma wartość 750 mld EUR (885 mln USD).

fot. Bloomberg

- To, co ma znaczenie dla wzrostu PKB, to jednak zmiana stymulacji fiskalnej – podkreślił Kapteyn. – Choć USA zdecydowały o bardzo dużej stymulacji, to w dużym stopniu zastępuje ona ubiegłoroczną – zauważył.

Zwrócił również uwagę, że około dwie trzecie wsparcia w USA zostanie wydane w 2021 roku, a w Europie w tym roku będą jeszcze wykorzystywane środki pomocowe z 2020 r. Konkluzja jest taka, że pozytywny impuls fiskalny wyniesie w USA w tym roku 0,5 proc. PKB, a w eurolandzie będzie dwukrotnie większy.