UOKiK uruchomił kalkulator zmiany oprocentowania

Niskie stopy procentowe oznaczają niższe raty kredytów, ale wiążą się z ryzykiem ich wzrostu w przyszłości - przestrzega UOKiK, który przygotował kalkulator zmiany oprocentowania. Można na nim sprawdzić orientacyjną wysokość rat dla różnych stawek oprocentowania.

"Niskie stopy procentowe oznaczają niższe raty kredytów, ale niosą za sobą ryzyko – gdy wzrosną, konsumenci będą płacić wyższe raty" - przestrzegł cytowany w czwartkowej informacji prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Zwrócił uwagę, że zdecydowana większość kredytów opiera się na zmiennym oprocentowaniu, co oznacza, że wraz ze zmianą stóp oprocentowania zmianom podlega również wysokość raty kredytu.

"Dobrym rozwiązaniem jest nadpłacanie kredytu, szczególnie w okresach, kiedy stopy procentowe są na niskim poziomie – nawet w mniejszych sumach. W ten sposób ewentualny wzrost rat będzie mniej odczuwalny dla portfela" – wskazał Chróstny.

Tomasz Chróstny, fot. Grzegorz Kawecki

UOKiK prowadzi kampanię społeczną „Policz i nie przelicz się”, w której chce zwrócić uwagę konsumentów m.in. na ryzyko wzrostu stóp procentowych, a co za tym idzie – oprocentowania kredytów hipotecznych. W jej ramach przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie.

"Wejdź na finanse.uokik.gov.pl i wpisz parametry swojego kredytu – kwotę, którą masz do spłaty, wysokość rat lub oprocentowanie oraz datę spłaty ostatniej raty. Kalkulator poda 10 wyników – gdy oprocentowanie rośnie od 0,5 proc. do 5 proc." - wyjaśniono.

Urząd zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, kredytodawca na formularzu informacyjnym przedstawia ryzyka związane ze wzrostem raty – wylicza ją dla różnych stawek stóp procentowych. Jak wynika z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, konsument musi podpisać oświadczenie, że biorąc kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, jest świadomy ryzyka. Chróstny zaapelował do kredytobiorców, aby przygotowali się na ewentualne wyższe raty; zachęcił do korzystania z przygotowanego UOKiK kalkulatora finansowego. "Osoby, które dopiero chcą się starać o kredyt hipoteczny, powinny bardzo dokładnie zapoznać się z wyliczeniami banku, które przedstawiają symulację wzrostu raty" - wskazał szef UOKiK.

Jak podkreślił UOKiK, banki mają w ofercie kredyty hipoteczne ze zmiennym, stałym i okresowo stałym oprocentowaniem. "Te pierwsze wiążą się z największym ryzykiem – najbezpieczniejsze są kredyty o stałym oprocentowaniu obowiązującym przez cały czas kredytowania" - zaznaczono. Urząd zauważył, że klient powinieneś mieć możliwość przejścia z formuły zmiennego oprocentowania na stałe lub czasowo stałe. "Sprawdź koszty takiej operacji i warunki oferty" - wskazano.

Osobom, które biorą kredyt hipoteczny UOKiK przypominał też, by przeczytały formularz informacyjny. "Dzięki temu łatwiej porównasz oferty, ponieważ zawiera informacje o m.in. całkowitej kwocie kredytu, zasadach spłaty, stopie oprocentowania i zasadach jej zmiany" - wskazano. Zwrócono uwagę na symulację wysokości rat kredytu hipotecznego, gdy zmienią się stopy procentowe. "W każdej chwili masz możliwość nadpłacać kredyt lub wcześniej go spłacić. W swojej umowie i tabeli opłat i prowizji znajdziesz warunki, na jakich możesz to zrobić" - przypomniano.

W ramach kampanii „Policz i nie przelicz się” UOKiK zorganizuje webinar, podczas którego eksperci z Urzędu, Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawiciel organizacji konsumenckiej oraz powiatowy rzecznik praw konsumenta porozmawiają m.in. o: rodzajach instrumentów finansowych, ryzyku utraty oszczędności; zakupach nieruchomości na kredyt i ryzykach związanych z niskimi stopami procentowymi. Spotkanie odbędzie się na kanale UOKiK na Youtube, 23 września, w godz. 12.00-13:00.