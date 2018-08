Uran drożeje najdłużej od 2014 roku

Notowania uranu zmierzają do zakończenia wzrostem czwartego miesiąca z rzędu. To najdłuższa taka seria od listopada 2014 roku.

Notowaniom uranu sprzyja zmniejszenie globalnej podaży po zamknięciu niektórych kopalni, a także zwiększenie handlu przez rynek spot.

Na rynku spot uran zdrożał w sierpniu o 2,1 proc. Od kwietniowego minimum cena wzrosła o ponad 30 proc. Analitycy Ux Consulting Co. prognozują, że uran będzie nadal drożał w tym roku.

- To, czy dojdziemy do 30 USD do końca roku, jeszcze się okaże, ale prawdopodobnie będzie to następna psychologiczna bariera – powiedział Jonathan Hinze, szef Ux. – Uczestnicy rynku spodziewają się dalszego wzrostu ceny, a niektórzy nabywcy próbują go wyprzedzić – dodał.

Największy na świecie producent uranu, Kazachstan, zmniejsza w tym roku podaż. Australijski koncern Paladin Energy i kanadyjski Cameco Corp. wstrzymały działalność. Ten drugi kupował uran na rynku spot w związku z zobowiązaniami wobec odbiorców.