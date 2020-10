USA: aktywność biznesowa nabiera tempa

Aktywność biznesowa w USA wzrosła do najwyższego poziomu od 20 miesięcy w październiku, ale tempo wzrostu nowych biznesów i nowych zamówień nieco się zmniejszyło w obliczu utrzymującej się pandemii i nadchodzących wyborów, pisze Reuters.

IHS Markit podał w piątek, że jej wstępny indeks wyjściowy PMI w USA, który śledzi sektor produkcyjny i usługowy, wzrósł w tym miesiącu do poziomu 55,5. To najwyższy wynik od lutego 2019 roku i wzrost z 54,3 we wrześniu. Odczyt powyżej 50 wskazuje na wzrost produkcji sektora prywatnego.