W obecnym tempie, USA będą musiały znaleźć prawie 1 mln kierowców ciężarówek w następnej dekadzie aby zastąpić odchodzących na emeryturę, twierdzi branżowe stowarzyszenie ATA.

ATA ostrzega, że jeśli kierowcy się nie znajdą, nie będzie możliwe zaspokojenie popytu na transport kołowy w następnej dekadzie.

Już teraz niedobór kierowców ciężarówek w USA jest rekordowy i wynosi ok. 80 tys. Eksperci ATA szacują, że do 2030 roku wzrośnie do ponad 160 tys. Ich wyliczenia opierają się na prognozach dotyczących odchodzenia kierowców na emeryturę, a także spowodowaną przez pandemię falę rezygnacji z zawodu kierowcy.